Angebot aus dem Norden: Weiße Tiger von Siegfried und Roy sollen nach Niedersachsen

Hodenhagen –

Nach dem Tod der beliebten Magier Roy Horn († 75) und Siegfried Fischbacher († 81) bekannt als „Siegfried und Roy“ – muss darüber entschieden werden, wo ihre berühmten weißen Tiger und Löwen ihren Lebensabend verbringen. Wie das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) berichtete, hat ein Tierpark jetzt ein Angebot dafür gemacht – und zwar aus Niedersachsen.

Die Pressesprecherin des Serengeti-Parks im niedersächsischen Hodenhagen bestätigte dem RND, dass Inhaber Fabrizio Sepe die Aufnahme von vier weißen Tigern und drei weißen Löwen aus dem Nachlass von Siegfried und Roy angeboten hat. Die Tiere des Magierduos befinden sich momentan in einem kleinen Zoo am „Mirage Hotel“ in Las Vegas, wo Siegfried und Roy im Januar 2021 und im Mai 2020 verstarben.

Magierduo Siegfried und Roy tot: Kommen die weißen Tiger und Löwen nach Norddeutschland?

„Wir haben das Angebot gemacht, (die Tiere aufzunehmen), aber es gibt noch keine Entscheidung“, erklärte Pressesprecherin Asta Knoth dem RND. Zu dem Angebot sei Inhaber Sepe gekommen, da der Serengeti-Park selbst weiße Tiger und Löwen halte und noch Kapazitäten frei habe. Zudem fühlten Sepe und der Park sich mit Siegfried und Roy verbunden, obwohl sie sie nie persönlich kennenlernten: „Die Haltung solch besonderer Tiere ist sehr selten und dadurch hat man eine gewisse Verbundenheit“, erklärte Asta Knoth.

Das könnte Sie auch interessieren: 1964 im Hansa-Theater: Siegfried und Roy: In Hamburg fing ihr Zauber an

Im Serengeti-Park könnten die Tiere nach Angaben der Pressesprecherin gegenüber dem RND „artgerecht und naturnah“ untergebracht werden – und die trauernde Magier-Community in Deutschland ein bisschen trösten: „Siegfried und Roy kommen ja eigentlich auch aus Deutschland und haben auch noch eine große Fangemeinde hier, da wäre es ja eine schöne Gelegenheit, wenn die sich die Tiere im Serengeti-Park ansehen könnten“, so Knoth.

Reise von USA nach Deutschland: Zumutbar für Siegfried und Roys Tiger?

Bisher gab es noch keine Rückmeldung von den Erbverwaltern der berühmten Magier. Etwaige Bedenken aufgrund einer für die Tiere anstrengenden Reise von den USA nach Deutschland räumte die Pressesprecherin gegenüber dem RND aus: „Das ist zumutbar. Gesunde Tiere bekommen dafür meist eine leichte Sedierung, sodass sie den größten Teil der Reise verschlafen.“ In Deutschland könnten die weißen Tiger und Löwen dann einen „artgerechten Lebensabend“ verbringen.

Siegfried Fischbacher war am 13. Januar 2021 im Alter von 81 Jahren nach Bauchspeicheldrüsenkrebs in Las Vegas verstorben. Roy starb bereits am 08. Mai 2020 an den Folgen von Covid-19. Schon vorher ging es dem Magier nicht gut: Im Jahr 2003 hatte sein weißer Tiger Montecore ihn im Rahmen einer Show angegriffen und schwer verletzt. Roy verlor viel Blut, erlitt einen Schlaganfall und blieb halbseitig gelähmt. Bis zu seinem Tod saß er im Rollstuhl. (prei)