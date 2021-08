An der Ostsee: Tourismus-Projekt der Superlative geplant

Ribnitz-Damgarten –

An der Ostsee wird es ab 2024 einen neues Resort der Superlative geben. Die Marke Center Parcs der französischen Unternehmensgruppe Pierre & Vacances plant eine gigantische Ferienanlage und investiert Millionen.

Rund 220 Millionen Euro Investitionsvolumen plant Center Parcs, das bereits sechs Parks in Deutschland betreibt, für seine neuen Ferienanlage ein. Sie soll, in in der Nähe der Stadt Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) gelegen, im Jahr 2024 fertiggestellt werden. Bis dahin sollen unter anderem 600 Ferienhäuser und -apartments mit rund 2800 Betten auf einer Fläche von 120 Hektar errichtet werden.

Herzstück der Anlage wird wie in allen Center-Parcs-Anlagen das subtropische Badeparadies Aqua Mundo, das in eine Erlebniswelt mit diversen Angeboten eingebettet wird. Dazu gehören neben einer Kletter- und Bowlinganlage auch verschiedene gastronomische Einrichtungen wie Restaurants und Cafés.

Center Parcs erobert mit Mega-Projekt die Ostsee

Frank Daemen, Geschäftsführer Center Parcs Deutschland, äußerte sich zu den Plänen euphorisch: „Unser Ziel ist es, nicht nur einen Ferienpark zu errichten, sondern in engster Zusammenarbeit mit der Stadt Ribnitz-Damgarten sowie weiteren Partnern diese einzigartige und touristisch schon sehr gut erschlossene Halbinsel zu einer touristischen Gesamtdestination zu entwickeln, die ganz individuell zugeschnitten der gesamten Region weiteren Aufschwung verschafft und jeden begeistert.“

Eine entsprechende Absichtserklärung zwischen der Stadt Ribnitz-Damgarten und Center Parcs stehe kurz vor der Unterzeichnung.