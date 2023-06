So klein, aber so gefährlich: Das Petermännchen sieht mit seinen 15 bis 50 Zentimetern Länge und dem unscheinbaren Äußeren zwar harmlos aus, gehört aber zu Europas giftigsten Tieren. Der kleine Fisch mit dem lustigen Namen taucht seit Jahren vermehrt in Nord- und Ostsee auf. Warum er für Urlauber so gefährlich ist, mit welcher einfachen Maßnahme man sich schützen kann und wie ein Föhn helfen kann, wenn man doch gestochen wurde.

So klein, aber so gefährlich: Das Petermännchen sieht mit seinen 15 bis 50 Zentimetern Länge und dem unscheinbaren Äußeren zwar harmlos aus, gehört aber zu Europas giftigsten Tieren. Der kleine Fisch mit dem lustigen Namen taucht seit Jahren vermehrt in Nord- und Ostsee auf. Warum er für Urlauber so gefährlich ist, welche einfachen Maßnahme schützt und wie ein Föhn helfen kann, wenn man doch gestochen wurde.

Die Gefahr geht vor allem von dem Giftdorn am Kiemendeckel des Fisches aus und von den Knochenstrahlen an seiner vorderen Rückflosse, die fünf bis acht Giftdrüsen enthalten. Deren Giftcocktail enthält eine Mischung aus verschiedenen toxischen Proteinen, die zu einer starken Histaminausschüttung führen.

Warum ist das Petermännchen so gefährlich?

In der Regel spürt man unmittelbar nach Kontakt mit dem Gift des Petermännchens einen heftigen Schmerz an und um die Kontaktstelle. Oftmals erkennt man die betroffene Stelle an ihrer starken Schwellung und Rötung. Gelegentlich können auch Symptome wie Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen auftreten.

Das könnte Sie auch interessieren: Eine tierisch gute Nachricht für Nordsee-Fans

Wie kann man Petermännchen-Unfälle vermeiden?

Petermännchen sind auf dem Meeresboden schwer zu erkennen und selbst im flachen Wasser leicht zu übersehen. Sie buddeln sich in Sand oder Schlamm ein, sodass nur die Augen sichtbar sind. Meist treten Badende auf die Fische und kommen so mit ihrem Gift in Kontakt. Dagegen helfen herkömmliche Badeschuhe; Angler sollten Handschuhe tragen.

Was tun bei Petermännchen-Vergiftungen?

Allein im vergangenen Jahr verzeichnete die Einrichtung 62 Fälle von Giftunfällen mit Petermännchen. „Zunächst sollte man die Wunde von Stacheln oder Geweberesten befreien und desinfizieren“, sagt Professor Andreas Schaper, Toxikologie am „Giftinformationszentrum-Nord“ (GIZ-Nord). Gegen die starken Schmerzen helfen herkömmliche Schmerzmittel. Auch die sogenannte „Temperatur-Schock-Methode“ könne Linderung verschaffen. „Hierzu die Kontaktstelle zunächst lokal mit einem Föhn oder zur Not mit Zigaretten-Glut erwärmen und anschließend die Stelle mit einem Eisbeutel kühlen“, erklärt der Experte. Anschließend sollte man aber immer einen Arzt aufsuchen. Wer unsicher ist, wie man sich nach Kontakt mit einem Petermännchen verhalten soll, kann jederzeit beim „Giftinformationszentrum-Nord“ unter Tel. (0551) 19240 um Rat fragen.