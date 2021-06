9000 Tiere in Gefahr: Großbrand in Schweinemastanlage – Millionen-Schaden

Kobrow –

In Kobrow bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntagvormittag eine Schweinemastanlage in Brand geraten. Die Anlage brenne in voller Ausdehnung, teilte ein Sprecher der Polizei in Rostock mit.

Ersten Schätzungen der Beamten zufolge seien 9000 Schweine durch das Feuer bedroht. Die Feuerwehr habe die Löscharbeiten aufgenommen und versuche, möglichst viele Tiere zu retten. Menschen seien nicht in Gefahr.

„Von der Schweinemastanlage, bestehend aus drei Stallkomplexen, brannte das mittlere Stallgebäude bis auf die Grundmauern nieder“, so der Sprecher weiter.

Kobrow: Großrand in Schweinemastanlage – Millionen-Schaden

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in der Umgebung aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens drei Millionen Euro beziffert. Die Kripo ermittelt – noch ist die Ursache unklar. (dg)