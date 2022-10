Ein junger Mann steht am Sonntag in der Küche einer Ferienwohnung in Vipperow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Er erhitzt Öl in einer Pfanne. Nur wenig später steht das Haus in Flammen.

Nach bisherigen Ermittlungen stand der 24-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Küche der Ferienwohnung unter dem Dach. Dort wollte er Öl heiß machen, das dabei Feuer fing. Die Flammen breiteten sich anschließend schnell aus.

Mecklenburgische Seenplatte: Haus nach Küchenbrand unbewohnbar

Der Gast lief weg, um Hilfe zu holen. Als die Feuerwehr eintraf, stand laut Polizei schon der gesamte Dachstuhl des Hauses in Flammen. Weitere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus.

Verletzt wurde niemand. Die Vermieter – ein Rentnerehepaar, das zur Brandzeit nicht im Haus war – werden seelsorgerisch betreut.

Das Haus, in dem auch das Vermieterehepaar lebt und in dem es noch eine zweite Ferienwohnung gibt, ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen Brandstiftung verantworten. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, soll der Bewohner der Ferienwohnung im Dachgeschoss des Hauses das Feuer fahrlässig verursacht haben, wie die bisherigen Ermittlungen ergaben. (dpa/fbo)