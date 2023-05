Schüsse am Dorfteich: Schüler verletzt mit Softair-Pistole mehrere Kinder

Schüsse mitten im beschaulichen Cappeln (Landkreis Cloppenburg): Ein 14-Jähriger hat mit einer Softair-Pistole auf eine Gruppe Kinder geschossen. Mehrere von ihnen wurden leicht verletzt.

Laut Polizei richtete der Jugendliche am Montagabend gegen 18 Uhr seine Waffe auf die Gruppe, die sich an einem Teich in der Gemeinde befand. Dann drückt er mehrfach ab und schoss in die Richtung der 12- und 13-Jährigen.

Mehrere Kinder seien bei der Attacke leicht verletzt worden. Polizisten nahmen dem 14-Jährigen die Softair-Pistole, eine Druckluftwaffe, mit der kleine Rundkugeln verschossen werden, ab und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (mp)