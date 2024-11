Zufällig entdeckt: 14-Jähriger in Seenot aus der Ostsee gerettet

Einsatzkräfte haben einen 14-jährigen Kitesurfer aus der Ostsee vor der schleswig-holsteinischen Küste gerettet. Der Jugendliche habe seinen im Wasser treibenden Schirm aus eigener Kraft nicht wieder aufrichten können, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntag vor Pelzerhaken in der Lübecker Bucht.

Ein Trainings- und Ausbildungsschiff der DGzRS, das sich zufällig in dem Bereich befand, habe den Kitesurfer bereits Minuten nach der Alarmierung an Bord geholt, teilte die Organisation mit. Laut DGzRS verhinderte die Besatzung dadurch womöglich Schlimmeres. In der 13 Grad Celsius kalten Ostsee drohte dem Jugendlichen eine potenziell lebensgefährliche Unterkühlung.

Laut DGzRS bemerkte ein Zeuge dessen in der Ostsee treibenden Kiteschirm von Land aus, vermutete eine Notlage und verständigte ihre Leitstelle. Die Organisation schickte ihre in der Nähe stationierten Einheiten los. Ihr Trainingsschiff befand sich zufällig ganz in der Nähe und erreichte den Kitesurfer zuerst. Der Jugendliche wurde später seinem Vater übergeben. (dpa/mp)