„Fusion”-Festival fällt wieder aus: Veranstalter stinksauer – Zorn auf die Politik!

Lärz -

Die Verantwortlichen hatten sich schon ein großes Konzept überlegt, wie die „Fusion 2021” trotz Corona mit 70.000 Menschen stattfinden sollte – doch nun fällt das Festival auch in diesem Jahr wegen Corona aus!

Dies teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. „Wir werden unser Ziel Fusion 2021 leider nicht rechtzeitig erreichen und müssen unser heiß ersehntes Festival zum zweiten Mal in Folge um ein Jahr verschieben”, hieß es in einer Mitteilung.

Die bereits erworbenen Tickets seien für 2022 weiterhin gültig, können aber auf Wunsch auch storniert werden.

Fusion 2021 fällt aus – Veranstalter stinksauer auf Politik

Die Veranstalter sprechen ihrer Mitteilung von einem „Zorn auf die Politik”. Ihrer Meinung nach hätten die handelnden Politiker:innen sehenden Auges die dritte Welle ignoriert und „der Wirtschaft zuliebe über Monate konsequentes Handeln unterlassen”.



Ihr Fazit ist deutlich: „Nach dem Motto `Hauptsache die Wirtschaft brummt´ wurde hier über Leichen gegangen und wurden wir von einem Lockdown light in den nächsten geschickt. Die Fusion 2021 wäre möglich gewesen, wenn die Politik rechtzeitig konsequent gehandelt hätte!”

Das könnte Sie auch interessieren: Für Kulturschaffende in Not Heute Abend im Stream: „Einer kommt, alle machen mit“

Eigentlich hatten die Verantwortlichen das Festival in diesem Jahr Ende Juni/Anfang Juli zweigeteilt an verschiedenen Wochenenden stattfinden lassen wollen, kombiniert mit einer groß angelegten Teststrategie. Daraus wird nun nichts.



„Wir arbeiten trotz dieses herben Rückschlags weiter an dem Ziel, in diesem Sommer Kultur, Festival und Party zu ermöglichen”, hieß es abschließend. (mp)