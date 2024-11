Monatshoroskop Jungfrau: So stehen die Sterne im Dezember für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Jungfrau gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop Dezember 2024: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Pläne: Die Kräfte sind gebündelt, der Weg ist klar – Sie dürfen getrost Pläne für das nächste Jahr machen. Dafür wäre zwar jeder Moment geeignet, aber vor allem in der letzten Woche 2024 stoßen selbst ungewöhnliche Vorhaben auf Verständnis bei den Menschen, deren Meinung Ihnen am Herzen liegt. Vorsicht: Es reitet Sie ein kleines Teufelchen, das Sie ganz hübsch in Schwierigkeiten bringen könnte, falls Sie ihm die Zügel in die Hand drücken.

Eigenschaften des Sternzeichens Jungfrau

Die Jungfrau ist das Sternzeichen der Perfektionisten, die großen Wert auf Ordnung, Präzision und Detailtreue legen. Jungfrau-Geborene sind analytisch, zuverlässig und pragmatisch und zeichnen sich oft durch ihre akribische Herangehensweise an Aufgaben aus. Im Beruf wie im Alltag gilt die Jungfrau als verantwortungsbewusst und zielstrebig und ist oft eine wertvolle Unterstützung für ihr Umfeld.

Ihre Liebe zum Detail kann jedoch auch zu übermäßiger Kritik und Selbstzweifel führen, was ihr Monatshoroskop oft mit Themen wie Selbstfürsorge und Gelassenheit anspricht. Sieh dir auch an, was die Sterne für die anderen Sternzeichen bringen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Erfahren Sie, wie die astrologischen Einflüsse die Sternzeichen in diesem Monat begleiten.