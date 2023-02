Mehr als 1,8 Millionen Menschen wohnen in Hamburg, doch nur wenige Tausend von ihnen in der City. Kein Wunder, schließlich reihen sich hier vor allem Läden und Büros aneinander. Um das Zentrum zu beleben, wird deshalb seit Jahren auch mehr Wohnen diskutiert. Doch was sagen die Wohn-Veteranen aus der City dazu? Sie verraten der MOPO, was sie nervt, was sie lieben – und was es für gutes Wohnen hier wirklich braucht.

Mitten in der City leben – samt Hund und Kleinkind? Was für einige unvorstellbar wäre, ist für Caroline P. Alltag. Vor zehn Jahren zogen sie und ihr Mann in eine 80-Quadratmeter-Wohnung am Valentinskamp in der Neustadt, mittendrin in der Betonwüste zwischen Scandic-Hotel, Emporio-Haus und Bezirksamt Mitte.