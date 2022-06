Zweifelhafte Sommertrends: Opa-Style, Hutbürger und hässliche Brillen

Endlich Sommer! Zeit für Biergarten, Freibad, See, Sport im Freien, Urlaub oder Ausflüge – natürlich „total 2022“ mit dem 9-Euro-Ticket. Und es ist auch die Zeit für Grillen, Eiscreme, Radler, Gin Tonic und Aperol Spritz. Was muss man dieses Jahr wissen, um auf der Höhe der Zeit zu sein? Ein Trend-Ausblick für den Sommer 2022.

Trend-Piece: Weiße Tennissocken

Kurze Socken waren jahrelang angesagt. Wer dieses Jahr was auf sich hält, trägt wieder mehr Stoff zur kurzen Hose.

Kurze Socken, die in den Schuhen kaum sichtbar oder sogar unsichtbar sind – sogenannte Füßlinge – waren jahrelang angesagt. Knöchelzeigen war sowieso en vogue. Doch wer dieses Jahr was auf sich hält, trägt angeblich wieder mehr Stoff zur kurzen Hose. „Weiße Tennissocken sind schon lange in“, verkündete etwa das Portal Männersache.de, doch setzten sie sich in diesem Jahr „endlich als Trend-Piece“ durch. „Egal ob Nike, Adidas oder Co.: sportliche weiße Socken, die gerne schön hochgezogen werden dürfen, so dass man die Brand sieht, sind top.“ Was früher als No-Go galt, liegt also nun voll im Trend. Auf Mallorca tragen das junge Männer auch am Ballermann – wie früher ihre Väter oder Opas.

Bewahren auch vor Sonnenstich: Bucket Hats und Baseball Caps

Über die Kopfbedeckung eines als Hutbürger bekannt gewordenen Mannes wurde vor vier Jahren noch gelacht. Der Mann mit Anglerhut war in Dresden bei einer Pegida-Demo mit ZDF-Journalisten aneinandergeraten („Sie haben mich ins Gesicht gefilmt“). 2022 sind Fischerhüte, auch Bucket Hat (Eimer-Hut) genannt, der letzte Schrei. Beim Eurovision Song Contest trug zum Beispiel Sieger Oleh Psjuk (28) aus der Ukraine einen pinken Anglerhut tief ins Gesicht gezogen. Viele tragen ihn lässig und von angesagten Marken.

Auch Baseball Caps sind jetzt für alle Geschlechter angesagt – nicht nur gegen die Sonne. Die Schirmmütze sei „ein echtes Musthave im Kleiderschrank von modebegeisterten Frauen“, meint die „Freundin“. Und „GQ“ analysierte: „Von Balenciaga bis Gucci, von Louis Vuitton bis Off-White, das Baseball Cap dominiert 2022 die Laufstege von Mailand bis Paris.“ Die Baseballmütze passt natürlich auch hervorragend zur Retrowelle in Sachen 90er und 2000er Jahre.

Sie sind zurück: Sonnenbrillen im Look der 2000er

Eine Sonnenbrille im XL-Format, getragen von US-Tennis-Legende Serena Williams bei der Fashion Week in Paris.

Angesagt seien dieses Jahr Y2K-Brillen, meint die „InStyle“. Also: „Sonnenbrillen im Look der 2000er. Was diese Modelle auszeichnet? Verspiegelte Gläser im sportlichen XL-Format (gerne auch bunt-schimmernd), knallige Rahmen in Neonfarben oder Transparenz.“ Auch der „Stern“ meint, Shield-Brillen seien in: „Im Sport, aber auch in der Freizeit werden die Gläser wieder größer. Großflächig be- und verdeckt das durchgehende Glas die komplette obere Gesichtshälfte. Elegant ist das nicht. Dafür auffällig und voll im Retro-Trend.“

Eis-Klassiker: Diese Sorten kommen nie aus der Mode

Eiscreme und Sorbet gehören zum Sommer wie Pommes zum Freibadbesuch. Der Verband Uniteis kürte 2022 „Stracciatella mit Rosmarin“ zum Eis des Jahres. Motto: „Eine klassische Geschmacksrichtung mit einem Hauch von Mittelmeer.“ Viele Eisfans bleiben dennoch lieber klassisch bei Vanille, Schoko und Erdbeer. Populär sind in Deutschland aber zum Beispiel auch Haselnuss, Joghurt, Pistazie, Salz-Karamell und Zitrone.

Outdoor-Sport: Gut für die Stimmung

Rudern, Yoga, Salsa-Tanzen und gemeinsames Schwitzen beim Bootcamp im Park oder am Flussufer: Sportangebote unter freiem Himmel erleben 2022 weiter großen Zulauf. Outdoor-Sport boomt, sagt der Frankfurter Sportpsychologe Chris Englert. „Die Menschen strömen ins Freie, um dort Sport zu treiben.“ Das zeigten auch großangelegte Studien.

Schon vor der Pandemie habe es diesen Trend gegeben. Auch Fitnessstudios begannen, Outdoor-Kurse anzubieten. „Durch Corona wurde das noch befeuert“, sagt Englert. Sehen und gesehen werden sei dabei ein wichtiger Faktor. Die Hürde, draußen zu trainieren, sei bei schönem Wetter geringer. Die Bewegung im Freien habe nicht nur positive Effekte auf Figur und Konstitution, sondern auch auf die Psyche, hebe die Stimmung.

Sommer 2022: Was kommt auf den Grill?

Für den Grill gibt es viele Alternativen zu Fleisch – ein beliebtes Produkt ist Grillkäse.

In diesem Sommer liegt nicht nur der Duft von Würstchen und Steaks in der Grill- Luft: Der Veggie-Trend hält an. Grillgemüse, Grillkäse und Fleischersatzprodukte (zum Beispiel „Plant Based Steaks“) sind buchstäblich in vieler Munde. (dpa/mp)