Der nächste Vorwurf in Sachen Köhlbrand! Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte die Planung für einen neuen Köhlbrandtunnel gestoppt – angeblich, weil er wegen unerwartet komplizierter Bodenverhältnisse deutlich teurer würde als vorher angenommen. Doch jetzt sagen Hamburger Ingenieure: Die Beschaffenheit des Bodens kannte man schon seit den 80er Jahren! Stecken andere Gründe hinter den stark gestiegenen Kosten?

Das ist eine knallharte Klatsche für die Stadt: Die Hamburgische Ingenieurkammer-Bau hat sich mit einem schweren Vorwurf gegen die Wirtschaftsbehörde unter Melanie Leonhard (SPD) zu Wort gemeldet. Sie hatte die Planungen für einen neuen Tunnel, der die alte Köhlbrandbrücke ersetzen sollte, überraschend gestoppt und lässt wieder eine neue Brücke prüfen. Doch die Ingenieure vermuten nun, dass die Begründung dafür vorgeschoben ist.

Köhlbrandbrücke: Bodenbeschaffenheit soll längst bekannt gewesen sein

Die Senatorin hatte in einem Schreiben an die Bürgerschaft erklärt, dass beim Voranschreiten der Planungen neue Erkenntnisse zur Bodenbeschaffenheit ans Licht gekommen seien. Wegen einer unregelmäßig verlaufenden Schicht aus Glimmerton müsse der Tunnel tiefer gelegt werden – wodurch er länger und deutlich teurer werden würde. 5,3 Milliarden Euro sollte er kosten! Leonhard zog die Reißleine.

Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat das Thema Köhlbrandquerung von ihrem Vorgänger Michael Westhagemann (parteilos) übernommen. dpa Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat das Thema Köhlbrandquerung von ihrem Vorgänger Michael Westhagemann (parteilos) übernommen.

Für Verwirrung hatte bei dieser Erklärung allerdings die Frage gesorgt, warum die Bodenverhältnisse noch nicht in der vorangegangenen Machbarkeitsstudie von 2018 berücksichtigt wurden. Norbert Hackbusch (Linke) etwa ging von groben Fehlern in der Studie aus – und forderte das Offenlegen jeglicher Gutachten zum Thema Köhlbrand. Die Machbarkeitsstudie ist bislang nicht veröffentlicht und soll laut Behörde bald in das Transparenzportal der Stadt gestellt werden.

Jetzt sagen die Ingenieure: Der Planungsstopp des Tunnels sei wegen der hohen Kosten zwar vernünftig, doch die Begründung dafür nicht richtig. Denn die unregelmäßige Bodenbeschaffenheit sei tatsächlich längst bekannt gewesen! Und zwar spätestens seit dem Bau des nahegelegenen Tiefdükers Dradenau in den 1980er Jahren. Auch in den Profilen des Bohrdatenportals des Geologischen Landesamtes sei die Schicht deutlich zu erkennen.

Planungsstopp Köhlbrandtunnel: Sind die Gründe vorgeschoben?

Statt Fehlern in der Machbarkeitsstudie vermutet die Kammer, dass andere Ursachen hinter den stark gestiegenen Kosten und der erneuten Prüfung der Varianten stecken.

Und die Behörde? Sie erklärte auf MOPO-Nachfrage lediglich, sie freue sich, dass die Kammer eine ergebnisoffene Variantenprüfung unterstütze und sie eine sachliche Debatte begrüße – denn beides hatte auch die Kammer gefordert.

Der Abriss der alten Köhlbrandbrücke und die Frage, was sie ersetzten soll, sorgen immer wieder für emotionale Debatten. Abgeordnete der Linken, CDU und SPD in der Bürgerschaft kritisieren, dass sie nicht ausreichend informiert wurden. Die FPD sprach von einem „Brückendesaster” – denn die Planung hat bisher schon 60 Millionen Euro verschlungen. Auch in der rot-grünen Koalition sorgte das Thema für offenen Streit, nachdem ein Bericht der „Zeit” einen Erhalt Hamburger Wahrzeichens mit einem Verweis auf ein lange unveröffentlichtes Gutachten von 2008 doch wieder ins Spiel brachte. In der aktuellen Ausgabe der „Zeit” sagt ein Hamburger Stahlbau-Professor nun, dass er eine Sanierung der alten Brücke für machbar halte.