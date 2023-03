Von ICE bis S-Bahn: Ferien bringen Hamburgs Fahrpläne durcheinander

Die Bahn baut – das bedeutet für zahlreiche Reisende von und nach Hamburg eine Geduldsprobe. Zwei Wochen lang werden die Bahnhöfe Altona und Dammtor für Fern- und Regionalzüge nicht erreichbar sein. Auch am Hauptbahnhof fallen Verbindungen weg. Viele Fahrgäste müssen daher eine Etappe mit der S-Bahn einplanen – doch auch die fährt nicht überall wie gewohnt.

Wegen Bauarbeiten der Bahn in Hamburg müssen sich Reisende bis zum 19. März auf zahlreiche Zugausfälle und Umleitungen einstellen. Betroffen sind von diesem Samstag an sowohl der Fern- als auch der Regional- und S-Bahnverkehr, wie die Deutsche Bahn sagt.

Die Bahnhöfe Altona und Dammtor werden nur per S-Bahn erreichbar sein. Auch den Hauptbahnhof können viele Züge nicht anfahren. In Richtung Berlin verkehren die stündlichen ICEs zwar ab Hauptbahnhof, die zweistündlichen IC-Züge von und nach Berlin fallen jedoch aus. Reisende in oder aus Richtung Bremen und Hannover müssen teilweise in Harburg ein- und aussteigen.

Bahn-Bauarbeiten in Hamburg: Zugausfälle

Die Fernzüge aus Binz, Stralsund und Rostock fahren nur bis Bergedorf. Das gilt auch für die sogenannten Verstärkerzüge auf der Strecke Hamburg – Büchen (RE1). Der Regionalexpress zwischen Schwerin und Hamburg fährt dagegen wie gewohnt bis zum Hauptbahnhof.

Die Fernzüge von und nach Westerland/Sylt entfallen bis auf ein Zugpaar nach Frankfurt und Stuttgart, das in Hamburg-Harburg hält. Die meisten Regionalzüge (RE6) in und aus Richtung Westerland beginnen und enden in Pinneberg. Von dort müssen die Passagiere die S-Bahn nehmen. Das gleiche gilt für die Nordbahn-Linien RB61 und RB71 zwischen Wrist/Itzehoe und Hamburg sowie die Regionalzüge von und nach Kiel/Flensburg (RE7 und RE70).

Die S-Bahnverbindung nach Pinneberg wird während der Bauarbeiten verstärkt. Nicht nur die Linie S3 fährt bis in die Kreisstadt, sondern auch die S21, die sonst in Hamburg-Elbgaustraße endet.

Bahn baut zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Dammtor

Die Deutsche Bahn bündelt eine Reihe von Baumaßnahmen in den Hamburger Märzferien, weil in den zwei Wochen weniger Menschen unterwegs sind. Zwischen dem Hauptbahnhof und Dammtor baut die Bahn Kabelschächte für die neuen Eisenbahnbrücken am Ferdinandstor.

Für die geplante Erneuerung der Sternbrücke finden Kampfmittelsondierungen an der Schanzenstraße statt. Ebenfalls nach Kampfmitteln lässt die Bahn am Ort des neuen Fern- und Regionalbahnhofs Altona am Diebsteich suchen. Zudem soll zwischen Hauptbahnhof und Langenfelde im Nordwesten der Hansestadt an Oberleitungen, Signalen und Gleisen gearbeitet werden.

Von anderen Bauarbeiten betroffen ist die S-Bahnlinie S1 Wedel – Airport/Poppenbüttel. Zwischen Berliner Tor und Barmbek müssen Passagiere ab Montag bis zum Ende der Schulferien am 19. März einen Schienenersatzverkehr oder die U3 nutzen. Grund ist der Bau einer Weichenverbindung für die künftige S-Bahnlinie S4 nach Bad Oldesloe. Außerdem werden auf der Strecke zwei Brücken saniert. (dpa/mp)