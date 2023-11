Zwei Neuheiten auf dem Winterdom

Der Winterdom ist gespickt mit Neuheiten, Familienevents und vielen weiteren Highlights.

Schon am Eröffnungs-Wochenende gibt es viel zu sehen und tolle Preise zu gewinnen. Parallel zum DOM-Start um 15 Uhr findet die offizielle DOM-Eröffnung mit Verlosung von Gutscheinheften, DOM-Teddys und leckeren Naschboxen vor der Achterbahn Alpen Coaster statt. Komm vorbei und sichere dir einen der attraktiven Preise!

Außerdem gibt es vom 10. bis 12.11. eine spektakuläre Video- und Lichtprojektion am Feldstraßenbunker zu sehen. Das Mapping startet mit Einbruch der Dunkelheit (ca. 17 Uhr). Der Anlass sind 130 Jahre DOM auf dem Heiligengeistfeld. Wenn du mehr über vergangene Zeit erfahren möchtest, nimmst du an der QR-Code-Reise teil. Du scannst die QR-Codes, die auf der auf der DOM-Meile verteilt sind, und tauchst automatisch in die historische DOM-Welt ein.

Das Feuerwerk um 22.30 Uhr rundet den ersten DOM-Tag ab.

Fahrgeschäfts-Neuheiten und Highlights

Unter den mehr als 50 verschiedenen Fahrattraktionen und Laufgeschäften für Groß und Klein gibt es zwei spektakuläre Neuheiten zu entdecken:

Neu: Das Air Power ist eine XXL-Pendelschaukel, die nicht wie üblich nach links und rechts, sondern von vorne nach hinten schwingt – 21 Meter über die Köpfe der Besucher.

Die Fahrweise des ähnelt der eines Break Dancers, aber die frei schwingenden Gondeln überschlagen sich bei Fliehkräften von bis zu 4g seitlich. Airwolf: Der „Raumgleiter“ ist die einzige transportable Anlage dieser Art in Europa und bietet in bis zu 22 Metern Höhe ein noch nie da gewesenes Fahrerlebnis.

Der „Raumgleiter“ ist die einzige transportable Anlage dieser Art in Europa und bietet in bis zu 22 Metern Höhe ein noch nie da gewesenes Fahrerlebnis. Infinity: Bei bis zu 120 km/h überschlägt sich eines der weltweit höchsten Loopingkarussells in 65 Metern Höhe. Der High-Tech-Turm garantiert eine spektakuläre Fahrt.

Bei bis zu 120 km/h überschlägt sich eines der weltweit höchsten Loopingkarussells in 65 Metern Höhe. Der High-Tech-Turm garantiert eine spektakuläre Fahrt. Voodoo Jumper: In dem Rundfahrgeschäft bewegen sich die Zweiergondeln extrem schnell auf und ab, so dass die Fahrgäste immer wieder das Gefühl des freien Falls erleben.

In dem Rundfahrgeschäft bewegen sich die Zweiergondeln extrem schnell auf und ab, so dass die Fahrgäste immer wieder das Gefühl des freien Falls erleben. Wilde Maus XXL: Die „wilde“ Fahrt durch sehr enge Serpentinen und Abfahrten aus bis zu 27 Metern Höhe gibt es als klassische Fahrt oder als VR-Erlebnis.

Die weiteren Events im Überblick:

Für die Familien gibt es diesmal drei zusätzliche Events mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Besondere: Jedes Event findet an einem Familientag statt.

Gruselparade am 15. November um 17.00 Uhr

Bei der Gruselparade am 15. November wird es schaurig schön. Hamburger DOM Bei der Gruselparade am 15. November wird es schaurig schön.

Mit dabei sind Zombies und Horror-Clowns, die am Fotopoint noch für schaurige Erinnerungsfotos posieren. Bei der Verlosung gibt es Gutscheinhefte, Fahrchips-Pakete für die Geisterbahnen und einen Einsatz als Live-Erschrecker auf dem DOM (ab 18 Jahren) zu gewinnen.

Ort: Feldstraße, ausgeschildert

Start Parade: 17.00 Uhr, Dauer ca. 1 Stunde

Fotopoint: Ab ca. 18.00 Uhr

Verlosung: ab ca. 18.30 Uhr

Lichter- und Laternelaufen am 22. November um 17.30 Uhr

In Begleitung von übergroßen und fantasievollen Leuchtfiguren findet das erste Lichter- und Laternelaufen statt. Außerdem schenkt der Hamburger DOM den ersten 150 teilnehmenden Kindern bis 8 Jahren eine Laterne (solange der Vorrat reicht).

Ort: Feldstraße, ausgeschildert

Ausgabe Laternen: 16.30 – 17.30 Uhr, Kinder bis 8 Jahren, solange der Vorrat reicht

Start Lichter- und Laternelaufen: 17.30 Uhr, Dauer ca. 1 Stunde

Nikolausaktion am 6. Dezember zwischen 16.00 – 18.00 Uhr (Feldstraße)

Diesmal bringt der Nikolaus das DOM-Glücksrad mit. Mit etwas Geschick beim Drehen können Kinder bis 12 Jahren ein Gutscheinheft, DOM-Teddys, Fahrchips-Pakete oder Süßigkeiten gewinnen. Außerdem nimmt der Nikolaus Wunschzettel und Weihnachtswünsche entgegen.

Der Nikolaus hat dieses Jahr das DOM-Glücksrad mit tollen Gewinnen im Gepäck. Hamburger DOM Der Nikolaus hat dieses Jahr das DOM-Glücksrad mit tollen Gewinnen im Gepäck.

Für Familien:

DOM-Bär Bummel mischt sich jeden Mittwoch (16-18 Uhr) und Sonntag (15- 17 Uhr) unter die Besucher.

Die Feuerwerke werden am 10. und 24.11. sowie am 8.12. um jeweils 22.30 Uhr gezündet.

Jeden Mittwoch lockt der Familientag mit ermäßigten Preisen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 15 – 23 Uhr

Freitag und Sonnabend: 15 – 24 Uhr

Sonntag: 14 – 24 Uhr

Sonntag, 19.11. (Volkstrauertag): 15 – 23 Uhr

Sonntag, 26.11. (Totensonntag): 15 – 23 Uhr