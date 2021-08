Zwei neue Läden öffnen: Outlet-Kaufhaus expandiert in Hamburg

In den vergangenen Monaten gab es von Hamburgs Einzelhandel viele Hiobsbotschaften, die Corona-Pandemie macht den Geschäften zu schaffen. Nun gibt es eine positive Nachricht aus der Branche: Die Kette TK Maxx macht zwei neuen Filialen auf – eine in Harburg und eine in Wandsbek.

Bei trendbewussten Schnäppchenjägern ist die Kette sehr beliebt. Hier gibt es deutlich reduzierte Designerklamotten, Spielzeug, Wohnaccessoires und vieles mehr. In Hamburg gibt es die Läden seit 2007, mittlerweile sind es sieben.

TK Maxx eröffnet zwei Läden in Hamburg

Einer der neuen Läden öffnet im Phoenix-Center in Harburg, hier zieht TK Maxx auf die Fläche von Budni, die durch den Umzug innerhalb des Centers freigeworden ist. Der weitere Laden entsteht im Quarree Wandsbek.

Wann genau die Läden öffnen werden, ist angesichts des noch bestehenden Lockdowns unklar. TK Maxx will am kommenden Dienstag Einzelheiten dazu bekanntgeben. (paul)