Zwei Monate vor Weihnachten: Wer trinkt denn jetzt schon Glühwein?

Na, ist es denn schon wieder so weit? Zumindest auf dem Winterdeck St. Pauli – denn da kann man seit Mittwoch den ersten Glühwein des Jahres trinken. Und auch wenn die wenigsten bereits in Weihnachtsstimmung sind, war in dem kleinen, gemütlichen Winterdorf auf dem Spielbudenplatz am Abend des ersten Tages richtig was los.

Dutzende Menschen tummelten sich zwischen der roten Hütte, den Bänken und Stehtischen. „Ich komme jedes Jahr zur Eröffnung her“, sagt Daniela aus Wandsbek, die mit ihrer Kieler Freundin Lotta auf einer der Bänke sitzt. „So kann man Weihnachten bereits im Oktober langsam einläuten“, sagt Lotta. In den Geschäften gebe es schließlich auch schon Weihnachtsgebäck.

Nur für den Glühwein: Extra aus Norderstedt nach St. Pauli

Vincent und Caro aus Altona-Altstadt haben gerade Besuch von ihrem Kumpel Markus. „Wir haben von der Eröffnung gelesen und fanden es lustig“, erklärt Caro. „Und es schmeckt!“

Tatsächlich ist es gar nicht mehr so lange hin, bis die ersten größeren Weihnachtsmärkte in Hamburg eröffnen: Der Wandsbeker Winterzauber zum Beispiel am 1. November, ebenso wie der gleichnamige Markt am Beach Club Strand Pauli. Santa Pauli direkt nebenan auf dem Spielbudenplatz eröffnet am 11. November. Eine genauere Übersicht über die Öffnungszeiten der Hamburger Weihnachtsmärkte finden Sie hier.

Zum Winterdeck sind Nicole, Michi, Ingo und Bianca aus Norderstedt und Schenefeld nur für den Glühwein gekommen. „In Weihnachtsstimmung sind wir noch nicht“, geben sie zu. „Aber es schmeckt.“

Für Dennis, Sandra, Olli, Laura und Lisa aus Barmbek, Poppenbüttel und Hamm war es vor allem ein Grund, sich zu treffen. „Außerdem wollten wir Grünkohl essen“, so Dennis. Der Glühwein sei ein toller Nebeneffekt und schmecke super.