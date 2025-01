Sie springen, klettern und hangeln sich über Hindernisse, dass Spiderman glatt neidisch werden könnte. Beim „Ninja“-Sport geht es um Kraft, Körperbeherrschung und Schnelligkeit. Wer fällt, scheidet aus. Am 11. Januar ist all das live in der Sporthalle Hamburg (Winterhude) zu sehen, wenn das Finale der German Ninja Masters stattfindet. Für zwei Teilnehmer wird es ein Heimspiel.