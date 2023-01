Das Bundeskriminamt (BKA) hat neue Statistiken zum Menschenhandel in Deutschland herausgegeben – die Zahlen sind alarmierend. Noch immer spielen Verbrechen zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung eine große Rolle und die Zahl der minderjährigen Opfer steigt. Auch in Hamburg.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat neue Statistiken zum Menschenhandel in Deutschland herausgegeben – die Zahlen sind alarmierend. Noch immer spielen Verbrechen zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung eine große Rolle und die Zahl der minderjährigen Opfer steigt. Auch in Hamburg.

Sie werden mit gut bezahlten Jobs in Hotels, als Haushälterin oder Kindermädchen angelockt. Zumeist junge Frauen aus Osteuropa und Asien erliegen den vollmundigen Versprechen. In Deutschland angekommen, gehen sie durch die Hölle: Ihnen werden die Pässe abgenommen, sie werden wie Sklavinnen in schäbigen Zimmern gehalten und müssen Männern zu Willen sein. Aber mittlerweile sind laut dem Bundeslagebericht „Menschenhandel und Ausbeutung“ auch Schülerinnen aus Deutschland unter den Opfern.

Zwangsprostitution: BKA nennt erschreckende Zahlen

Wie das BKA mitteilte, blieb die Zahl der Verfahren wegen sexueller Ausbeutung im Jahr 2021 insgesamt auf einem ähnlich hohen Niveau wie in den fünf Vorjahren. 291 Verfahren wurden demnach im vergangenen Jahr in Deutschland eingeleitet. 92,8 Prozent der Opfer waren Frauen. Und: Jede Dritte soll unter 21 Jahre alt gewesen sein. Laut Gesetz ist es verboten, dass sich Frauen unter 21 Jahren prostituieren beziehungsweise der Prostitution zugeführt werden.

Besonders dramatisch: Die Zahl der minderjährigen Opfer stieg um 22,8 Prozent an. In 237 Fällen seien die Zwangsprostituierten jünger als 18 Jahre gewesen. Das Durchschnittsalter der Mädchen lag bei 15 Jahren. Am häufigsten wurde wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen gegen Entgelt ermittelt. Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen mit 82 Fällen. In Hamburg waren es im vergangenen Jahr zehn Fälle. Damit belegt die Hansestadt im Bundesvergleich den 8. Platz. Die meisten Ermittlungsverfahren werden gegen Tatverdächtige aus Deutschland geführt.

Menschenhandel: Hohe Dunkelziffer vermutet

Die Ermittler sind sich sicher, dass dies nur die Spitze des Eisberges ist. Sie gehen nach wie vor von einer hohen Dunkelziffer im Bereich Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung aus. Erschwert wird ihnen die Arbeit dadurch, dass sich viele Opfer aus Angst vor den Tätern oder vor Konsequenzen wie etwa Abschiebung nicht zu erkennen geben oder gar Anzeige erstatten. Lediglich in etwa 52 Prozent erstatteten die Opfer demnach selbst Anzeige.

Zudem habe sich das Geschäft mit der Prostitution verlagert, teilte das BKA mit. Zu beobachten sei gewesen, dass die Frauen nicht mehr verstärkt in Bordelle, auf den Straßenstrich oder in Sex-Clubs gesteckt werden, sondern in Wohnungen anschaffen müssen. Dementsprechend sind auch die Delikte im Bereich der Wohnungsprostitution im Gegensatz zum Vorjahr stark angestiegen.

Zwangsprostitutierte in Modell-Wohnungen gesperrt

Ein Trend, den auch die Milieu-Ermittler in Hamburg festgestellt haben. Deren Angaben zufolge sei zu beobachten, dass sich das Sex-Geschäft auf St. Pauli immer mehr ins Internet und die Wohnungsprostitution verlagert. Nach MOPO-Recherchen wurde deutlich, dass in etlichen Stadtteilen das Sex-Geschäft in sogenannten Modell-Wohnungen floriert. Viele dieser Wohnungen liegen an belebten Straße und Autobahnen, die in das Hamburger Umland führen.

Die Anonymität ist hier sowohl für die Freier als auch für die Frauen selbst größer. Besonders zu den Rushhours herrscht hier besonders viel Betrieb. Laut einer Prostituierten, die mit der MOPO sprach, schätzen die Kunden die Etablissements, die zumeist in bürgerlichen Mehrfamilienhäusern untergebracht sind.

Laut BKA werden immer mehr Minderjährige Opfer von Zwangsprostitution.

Menschenhändler agieren grenzüberschreitend

Laut Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes agieren die Menschenhändler und Zuhälter häufig grenzüberschreitend. Junge Prostituierte werden oft von Deutschland aus in europäische Großstädte geschickt und hin- und hergetauscht. Wie die MOPO erfuhr, steckt dahinter auch eine perfide Taktik der Zuhälter: Die Mädchen und Frauen sollen nirgendwo lange bleiben, um zu verhindern, dass sie intensive Kontakte zu Freiern und Leidensgenossinnen knüpfen.

Auch bei „Sperrgebiet“, der Fachberatungsstelle Prostitution Hamburg, ist es ein großes Thema, dass die Zahl minderjähriger Prostituierter steigt. Mit dem Träger der Beratungsstelle, der Diakonie in Hamburg, wurde eigens dazu das Projekt „FairLove“ gegründet: Zielgruppe des Angebots sind minderjährige Mädchen und Jungen.

Lover-Boys versprechen Schülerinnen große Liebe

Laut Alina Prophet (28), Sozialarbeiterin bei „Sperrgebiet“, werden die Mädchen und jungen Frauen häufig von sogenannten Lover-Boys angesprochen. Die versprechen ihnen die große Liebe, haben aber nur eins im Sinn: die Mädchen emotional von ihnen abhängig zu machen und sie der Prostitution zuzuführen. In einigen Fällen nutzen die Lover-Boys persönliche Probleme der Teenager, zum Beispiel Stress im Elternhaus, schamlos aus. Aus diesem Grunde bietet „Sperrgebiet“ auch Präventionsmaßnahmen an Schulen an.

Auch die Mitarbeiter der Beratungsstelle beobachten, dass minderjährige Prostituierte verstärkt in die anonymen Modell-Wohnungen gesteckt werden. Dort ist es leichter, sie den Überprüfungen der Behörden zu entziehen.

Probleme mit der Justiz: Täter entgehen häufig einer Strafe

„FairLove“ arbeitet außerdem eng mit einer Juristin zusammen, die Opfer der Lover-Boy-Methode vor Gericht vertritt. Sofern es überhaupt zum Prozess komme, sei es aber häufig schwierig, den Tätern den Zwang nachzuweisen, so die Beratungsstelle. Zudem hätten die Betroffenen oft Hemmungen ihren Peiniger anzuzeigen, da sie meist von ihm bedroht werden. Schutzräume für die Opfer fehlten meist.