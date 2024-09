Seit Jahren ist es die heiße Debatte um Hamburgs Schulen: In acht Jahren zum Abitur am Gymnasium oder in neun? Die Initiative „G9 Hamburg“ fordert jetzt eine Rückkehr zu neun Jahren. Auf dem Isemarkt in Eppendorf haben die Eltern am Dienstag mit der Sammlung von Unterschriften für einen Volksentscheid begonnen. Die Initiatoren sagen, es gehe ihnen dabei um Chancengleichheit für migrantische oder bildungsferne Kinder. Kritiker behaupten das genaue Gegenteil. Und der Senat hat auch eine klare Position. So spitzt sich der Streit um Hamburgs Schulen jetzt zu.