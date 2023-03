Jede Menge Wein und dazu saisonale, französische Köstlichkeiten: Dafür war die Weinstube „Zur Traube“ bekannt und wurde von ihren Gästen geschätzt und geliebt. Generationen von Hamburgern verbrachten hier tolle Abende. Nach 103 Jahren ging jetzt eine Ära zu Ende. In der ältesten Weinstube Hamburgs in der Karl-Theodor-Straße 4 in Ottensen wurde am Samstag das letzte Weinglas eingeschenkt. Doch warum schließt das beliebte Lokal – und wie geht es jetzt weiter? Für Fans der „Traube“ gibt es noch eine kleine Hoffnung.