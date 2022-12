Sie hat gekämpft wie eine Löwin – und am Ende Recht bekommen. Seit einem Jahr darf die Hamburger Hafenfacharbeiterin Heike Röhrs endlich in Teilzeit arbeiten. So wie sie es sich gewünscht hatte und gerichtlich durchsetzen konnte. Doch der Arbeitgeber Eurogate reagierte auf seine Weise auf die Niederlage: Heike Röhrs muss jetzt Müll einsammeln. Dabei arbeitete die Mutter eines Sohnes, die sich eine Teilzeit-Regelung vor Gericht erstritten hatte, zuvor als VanCarrier-Fahrerin. Diese Degradierung will sich Röhrs nicht bieten lassen. Sie wehrt sich.

Sie hat gekämpft wie eine Löwin – und am Ende Recht bekommen. Seit einem Jahr darf die Hamburger Hafenfacharbeiterin Heike Röhrs endlich in Teilzeit arbeiten. So wie sie es sich gewünscht hatte und gerichtlich durchsetzen konnte. Doch der Arbeitgeber Eurogate reagierte auf seine Weise auf die Niederlage: Heike Röhrs muss jetzt Müll einsammeln.

Morgens um 6.30 Uhr am Containerterminal Eurogate in Waltershof. Heike Röhrs zieht sich die leuchtend orange Sicherheitskleidung an, streift Handschuhe über die Finger und schnappt Greifer und Müllsack. Dann geht sie los. Hier eine Plastiktüte, da eine leere Flasche – jeden Tag sammelt Röhrs sechs Stunden lang den Abfall auf dem Terminal-Gelände ein. Egal ob es regnet oder stürmt. Außerdem gehört das Ausfegen der Großgeräte zu ihren Aufgaben. Dafür klettert die 41-Jährige mit dem Besen in die Kanzeln der Kräne und VanCarrier.

Hamburg: Eurogate degradiert Hafenfacharbeiterin zur Putzfrau

Noch vor einem Jahr saß Heike Röhrs in diesen Großgeräten am Steuer, um die Container zu bewegen. Das hat sie gelernt und das steht in ihrem Arbeitsvertrag. „Ich bin total unterfordert. Mir fehlt meine Arbeit sehr. VanCarrier zu fahren ist mein Traumberuf“, sagt Röhrs. Doch Eurogate lässt sie nicht. „Mir wurde von meinen Vorgesetzten gesagt, dass ich nicht mehr am operativen Geschäft teilnehmen darf“, sagt die zur Putzfrau degradierte Hafenfacharbeiterin.

Man könnte die neuen Tätigkeiten als Strafmaßnahme deuten, mit der sich Eurogate an Röhrs rächen will. Dafür, dass die Mutter eines neunjährigen Sohnes jahrelang für ihr Recht auf Teilzeit gestritten hat, dafür vor Gericht zog, zwei Verfahren in jeweils zwei Instanzen, und am Ende gewonnen hat. Dafür, dass sie nun um halb eins Feierabend machen kann, um sich nachmittags um ihr Kind zu kümmern. Eurogate will sich dazu nicht äußern: „Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir die Angelegenheiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in der Öffentlichkeit diskutieren“, so ein Sprecher.

Terminalbetreiber lehnt individuelle Arbeitszeiten weiter ab

Heike Röhrs meint zu wissen, warum sie nicht in ihren alten Job zurück darf: „Ich bin zur Abschreckung aufs Abstellgleis gestellt worden. Damit meine Kollegen nicht auch auf die Idee kommen, Teilzeit zu beantragen.“ Das passt zu dem, was Eurogate vergangenes Jahr gegenüber der MOPO erklärt hatte: „Bei EUROGATE gibt es viele Eltern in vergleichbaren Situationen wie Frau R. Leider können wir als Schichtbetrieb nicht für alle Eltern individuelle Arbeitszeiten vereinbaren“, so das Statement damals.

Weiter hieß es zur Begründung, Eurogate sei ein rund um die Uhr tätiger Hafenbetrieb, vergleichbar mit der Bahn, einem Krankenhaus oder einem Energieversorger, bei dem die Prozesse eng ineinander greifen würden und die Angestellten sich direkt ablösen. Individuelle Arbeitszeiten oder kürzere Schichten seien daher nicht möglich. An dieser starren Haltung hat sich offenbar bis heute nichts geändert.

Hafenarbeiterin kandidiert jetzt für den Betriebsrat

Heike Röhrs will das nicht auf sich sitzen lassen. Dabei denkt sie inzwischen weniger an sich selbst als an ihre Kolleginnen und Kollegen, unter ihnen viele Eltern. Röhrs hat sich genauso wie ihr Lebensgefährte für die Betriebsratswahlen Mitte März aufstellen lassen. Das Paar kandidiert, um das Teilzeit-Thema innerbetrieblich endgültig zu regeln. Und um jene Beschäftigten mit Wunsch nach familienfreundlichen Arbeitszeiten zu unterstützen, denn bisher seien diese damit völlig allein gelassen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Wer im reichen Hamburg als arm gilt

„Ich habe letztes Jahr nach meinem Gerichtsprozess ganz viele Briefe von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen bekommen“, sagt Heike Röhrs. Das habe ihr gezeigt, dass es auch in anderen Unternehmen große Schwierigkeiten mit Teilzeitarbeit gebe. Eine alleinerziehende Krankenschwester, die wie Röhrs nur in der Frühschicht arbeiten wollte, habe sich nicht mit ihrem Arbeitgeber einigen können. „Sie lebt jetzt von Hartz IV!“, sagt Röhrs empört. „Obwohl sie arbeiten möchte! Wir brauchen in Deutschland Regelungen, die eine familienfreundliche Arbeitsplanung in den Betrieben ermöglicht.“