Die Sommermonate entspannt zuhause in Hamburg erleben? Geht. Gut sogar. Am Elbstrand, beim Picknick im Park oder beim Radeln auf dem Wasser. Ja, richtig gelesen. Nicht nur um die Alster herum, sondern auch auf der Alster und den Kanälen kann man Fahrrad fahren. Hier sind unsere Lieblingsaktivitäten, wenn die Sonne scheint und Ferien sind.

Picknick im Park

Proviant und Picknickdecke einpacken und auf geht‘s. Am besten ins Grüne, am besten mit dem Rad. Vor der Stadt und trotzdem nur rund drei Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt, liegt der Entenwerder Park (Rothenburgsort). Hier findet sich immer ein schönes schattiges Plätzchen mit Elbblick. Eine grüne Oase mitten in Altona ist auch der Wohlers Park nahe der Max-Brauer-Allee, ein ehemaliger Friedhof. Familien treffen sich zum Picknicken, irgendwer jongliert oder spielt Gitarre, andere balancieren auf Slacklines oder lesen, angelehnt an einen uralten Grabstein.

Picknick mit Elbblick im Entenwerder Park. Anke Geffers Picknick mit Elbblick im Entenwerder Park

Strand mit Elbblick

Keine Lust, stundenlang über die Autobahn ans Meer zu fahren? Dann ist der Elbstrand eine gute Alternative. Ruhiger als an der „Strandperle“ geht es am Strand von Finkenriek in Wilhelmsburg zu. Vom S-Bahnhof Wilhelmsburg fährt die Buslinie 152 zum Friedhof Finkenriek, dann geht es ein Stück zu Fuß weiter. Baden ist hier zwar zu gefährlich, aber die Füße kann man ins Elbwasser halten, Schiffe gucken und sogar Muscheln finden.

Strand und Wasser gibt es auch in Hamburg – zum Beispiel in Finkenriek (Wilhelmsburg). Anke Geffers Strand und Wasser gibt es auch in Hamburg – zum Beispiel in Finkenriek (Wilhelmsburg).

Radeln auf der Alster

Um die Alster radeln kann jeder, aber auf dem Wasser fahren nur die Alsterradler. Das katamaranähnliche Gefährt wird mit Pedalkraft angetrieben, Kentern fast unmöglich. Radeln auf der Alster und den Kanälen dürfen alle ab zwölf Jahren. Unter www.alsterradler.de können auch geführte Touren gebucht werden. Wasserspaß auf ungewöhnliche Art, ausprobieren! Preis: ab 23 Euro/Stunde

Alsterradler, Hans-Henny-Jahnn-Weg 27, Winterhude, tägl. 13 bis 19 Uhr

Radfahren auf dem Wasser: die Kufen-Bikes vermietet AlsterRadler AlsterRadler hfr Radfahren auf dem Wasser: Die Kufen-Bikes vermietet AlsterRadler.

Beeren pflücken

Nach den Erdbeeren haben jetzt bis etwa Mitte August die Blaubeeren Saison. In Seevetal wachsen die gesunden Früchte an hohen Sträuchern, niemand muss sich bücken, und das Pflücken und Probieren auf der Plantage macht der ganzen Familie Spaß.

Heidelbeeren Hamburg, Friesenweg 34, 21217 Seevetal, 10 bis 18 Uhr

Auf der Blaubeerplantage in Seevetal hat die ganze Familie Spaß beim Pflücken. Anke Geffers Auf der Blaubeerplantage in Seevetal hat die ganze Familie Spaß beim Pflücken.

Biergarten und Boote

Der Biergarten „Zum Anleger“ in Wilhelmsburg hat viele Vorteile. Zum einen schmeckt das Essen, zum anderen lässt es sich am Wasser und auf dem Steg gut sitzen und dann ist da auch noch der Bootsverleih. Mit Ruder- und Tretbooten die Kanäle bis zum Inselpark und zurück erkunden, und mit etwas Glück ist sogar das beliebte Schwanen-Tretboot frei.

„Zum Anleger“, Vogelhüttendeich 123, Wilhelmsburg, Mo bis Sa ab 11.30, So ab 10 Uhr.

Erst eine Bootstour, dann ab in den Biergarten: „Zum Anleger“ in Wilhelmsburg liegt direkt am Wasser. Anke Geffers Erst eine Bootstour, dann ab in den Biergarten: „Zum Anleger“ in Wilhelmsburg liegt direkt am Wasser.

Baden am Steg

Die Stege an der Dove-Ebe gehören zwar den Regatta-Ruderern und sind jetzt mit Gittern abgesperrt.

Die Badestege an der Dove Elbe in Allermöhe gehören eigentlich den Regatta-Ruderern, sind aber auch bei Badegästen beliebtes Sommerziel. Anke Geffers Die Badestege an der Dove-Elbe in Allermöhe gehören eigentlich den Regatta-Ruderern, sind aber auch bei Badegästen beliebtes Sommerziel.

An warmen Sommertagen treffen sich am Allermöher Deich trotzdem viele Ausflügler zum Baden und zum Sonnen. Bald sollen für Badegäste neue Stege gebaut werden.