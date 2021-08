Zum 75. Geburtstag: Hamburg will Udo Lindenberg auf besondere Weise ehren

Udo Lindenberg soll Ehrenbürger seiner Wahlheimatstadt Hamburg werden. Dies teilte der Senat der Hansestadt am Montag zum 75. Geburtstag des Rockmusikers mit. „Er hat Hamburg geprägt und Hamburg ihn“, begründete Regierungschef Peter Tschentscher (SPD) den Beschluss des Senats.

„Udo Lindenberg ist einer der bedeutendsten Musiker unserer Zeit.“ In Anerkennung seiner großen künstlerischen Leistungen und seines Lebenswerks, das unter anderem auch das Engagement für Freiheit sowie gegen Diskriminierung umfasse, solle Lindenberg daher die Ehrenbürgerschaft verliehen werden.

Lindenberg: Engagement für Freiheit und gegen Diskriminierung

Tschentscher erklärte: „Seine Persönlichkeit und seine Musik haben ganze Generationen geprägt.“ Die Ernennung muss offiziell noch von der Bürgerschaft bestätigt werden.

Das Verfahren samt der feierlichen Verleihung soll laut Senat „im Einvernehmen mit Udo Lindenberg“ aber erst organisiert werden, wenn es die Pandemielage zulässt.

Lindenberg wurde am 17. Mai in Gronau geboren, hat seinen Lebensmittelpunkt aber seit Jahrzehnten in Hamburg. Er wohnt dort im Luxushotel „Atlantic“. (dpa)