Sri Lanka – ein Land im Indischen Ozean, das hierzulande viele als Reiseziel kennen. Touristen können sich einer Ayurveda-Kur unterziehen, sich bei Wildwasser-Rafting und Wasserfall-Klettern vergnügen, können die endlosen Regenwälder und die wunderschönen Berge erkunden. Sri Lanka – auf den ersten Blick ein Traum. Was Touristen kaum mitbekommen: Sri Lanka ist ein Land, in dem täglich himmelschreiendes Unrecht geschieht. Ein Land, in dem Menschen unterdrückt werden, enteignet, entrechtet. Jeden Tag. Ein Land, in dem tausende Menschen verschwunden sind. Einfach so. Auf Nimmerwiedersehen..

Als Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte lebt sein paar Tagen ein Pressefotograf in unserer Stadt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit seinen Bildern dieses Unrecht anzuprangern. Da es Pressefreiheit in Sri Lanka nur auf dem Papier gibt, ist er immer wieder Einschüchterungen, körperlichen Angriffen, Vorladungen und Drohungen ausgesetzt. Kumanan Kanapathipillai erzählt, dass er in seiner Heimat ständig überwacht wird. 24/7. Also jeden Tag rund um die Uhr.

Fotograf ist für zwölf Monate Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte

Es ist folglich eine sowohl körperlich als auch seelisch anstrengende und belastende Arbeit, die der 29-Jährige seit nunmehr zehn Jahren leistet. Daher war es höchste Zeit für ihn, durchzuschnaufen, Kraft zu tanken und wenigstens vorläufig in einem sicheren Hafen vor Anker gehen zu können. Er ist dankbar dafür, Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte sein zu dürfen. Gleich am ersten Tag habe er einen Streifzug durch das Schanzenviertel gemacht, wo er jetzt für ein Jahr wohnt – und es sei für ihn, so erzählt er, ein völlig ungewohntes Gefühl, nicht an jeder Ecke einem Soldaten zu begegnen, der nach seinem Ausweis fragt.

Ein Jahr wird Kumanan Kanapathipillai in Hamburg bleiben. Die Stiftung zahlt ihm ein Taschengeld und stellt ihm eine Wohnung. Im Sommer 2024 wird er dann zurückkehren, hoffentlich mit neuer Kraft. Bis dahin will er die Zeit nutzen, die deutsche Öffentlichkeit darüber aufzuklären, was in seiner Heimat geschieht, jenseits der Touristen-Ressorts.

Kumanan Kanapathipillai ist Tamile und gehört damit zu einer Minderheit, die vornehmlich im Norden und Osten der Insel lebt. Die buddhistischen Singhalesen stellen die Mehrheit im Land – und die singhalesisch geprägte Regierung unterdrückt die meist hinduistischen Tamilen, wo immer sie kann. Tamilen, die studieren wollen, müssen bessere Noten haben als Singhalesen. Tamilen haben kaum eine Chance, einen besser dotierten Posten zu ergattern. Tamilen sind Menschen zweiter, nein, eher dritter Klasse.

Wut, Protest und Unterdrückung: Eine Auswahl der besten Fotos

Kumanan Kanapathipillai Frauen demonstrieren für Menschenrechte und gegen die Unterdrückung der tamilischen Minderheit Frauen demonstrieren für Menschenrechte und gegen die Unterdrückung der tamilischen Minderheit

Kumanan Kanapathipillai Eine Mutter hält das Foto ihres Sohnes in Händen – er ist seit dem Bürgerkrieg spurlos verschwunden. Das Verschwindenlassen von Menschen hat in Sri Lanka eine lange Tradition, sagt Kanapathipillai. Eine Mutter hält das Foto ihres Sohnes in Händen – er ist seit dem Bürgerkrieg spurlos verschwunden. Das Verschwindenlassen von Menschen hat in Sri Lanka eine lange Tradition, sagt Kanapathipillai.

Kumanan Kanapathipillai Polizei ist im Nordosten des Landes omnipräsent: Die tamilische Minderheit, die dort vornehmlich lebt, soll eingeschüchtert werden. Polizei ist im Nordosten des Landes omnipräsent: Die tamilische Minderheit, die dort vornehmlich lebt, soll eingeschüchtert werden.

Kumanan Kanapathipillai Folgen des Bürgerkriegs, der Sri Lanka lange erschütterte: Diese tamilische Frau hat nur noch ein Bein. Folgen des Bürgerkriegs, der Sri Lanka lange erschütterte: Diese tamilische Frau hat nur noch ein Bein.

Kumanan Kanapathipillai Demonstranten prangern die Enteignung von Land an - dieser Soldat versucht die tamilische Frau einzuschüchtern. Demonstranten prangern die Enteignung von Land an – dieser Soldat versucht die tamilische Frau einzuschüchtern.

Kumanan Kanapathipillai Demonstration der „Mütter der Verschwunden“. Dahinter zur Einschüchterung ein Panzer. Demonstration der „Mütter der Verschwunden“. Dahinter zur Einschüchterung ein Panzer.

Das führte zu einem Bürgerkrieg, der 2009 mit einem Sieg der singhalesischen Mehrheit endete. Es kam zu schweren Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, Zehntausende wurden vermutlich außergerichtlich hingerichtet. Niemand wurde bisher zur Verantwortung gezogen. Bereits seit 2017 demonstrieren Tag für Tag die „Mütter der Verschwundenen“ und verlangen Antwort auf die Frage, wo ihre Söhne geblieben sind.

„Das Verschwindenlassen von Menschen hat in Sri Lanka eine lange Tradition“, sagt Kumanan Kanapathipillai, der während des Bürgerkriegs aufwuchs und viele Gräueltaten hautnah miterlebte. „Auf der Liste der UNO belegt Sri Lanka mit mehreren zehntausend gemeldeten Fällen von Verschwundenen den traurigen zweiten Platz nach dem Irak.“

Der Fotograf lebt im Nordosten Sri Lankas, dort, wo sich die tamilische Hochburg befindet. Dort kommt auf zwei Bewohner ein Soldat. So groß ist die Angst der Regierung, die Tamilen könnten erneut versuchen, eine Unabhängigkeitsbewegung auf die Beine zu stellen. Hinduistisch-tamilische Gotteshäuser werden mit Hilfe des Militärs rigoros abgerissen und durch buddhistische Tempel ersetzt. Land, das Tamilen gehört, wird enteignet, um dort Singhalesen anzusiedeln.

„Sir Lanka ist das Land mit den zweitmeisten Verschwundenen auf der Welt“

Wo immer Tamilen Unrecht geschieht, ist seit 2013 Kumanan Kanapathipillai mit seiner Kamera dabei, hält die Willkür von Soldaten und Regierungsbeamten im Bild fest. Nur weil er nebenbei auch noch Hochzeiten fotografiert, kann er von seinem Beruf leben. Dabei ist er international ein hoch angesehener Fotograf. Seine Fotos wurden schon in Ausstellungen in Paris und in Berlin gezeigt. Er nahm an internationalen Fotofestivals etwa in New York und London teil. Dass er Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte ist, hat er „Reporter ohne Grenzen“ zu verdanken. Diese Organisation setzte sich gegenüber der Stiftung für ihn ein.

Die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte wurde 1986 vom damaligen Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) gegründet. Seither hatte sie rund 300 Menschen zu Gast – Frauen und Männer aus unfreien Staaten, die es wagten, für Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit einzutreten und deshalb eingeschüchtert, bedroht, verfolgt oder gefoltert wurden. Aktuell hat die Stiftung sieben Gäste.