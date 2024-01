Mehr als 111.500 Hunde sind in Hamburg registriert – das sind 51.000 mehr als noch vor zehn Jahren. Das Tierheim Süderstraße ist so überfüllt, dass immer wieder Aufnahmestopps verhängt werden müssen, Hundehalter klagen über fehlende Auslaufflächen, Eltern über Hundekot in Sandkisten, Fußgänger über eklige Tretminen. Braucht Hamburg einen Hundestopp? Die Chefin des Hamburger Tierschutzvereins hat einen anderen Vorschlag: ein generelles Zuchtverbot für Hunde. Auch Polizei und Rettungsdienste könnten ihre Diensthunde aus dem Tierschutz beziehen. Ist das praktikabel? Die Antwort der Polizei überrascht..

Die Sehnsucht nach einem vierbeinigen Gefährten ist riesig bei vielen Hamburgern. Sie ist so groß, dass Züchter besonders beliebter Rassen Wartelisten führen und die Stadt zunehmend in das Visier illegaler Welpenzüchter gerät, die über das Internet kranke Jungtiere verscherbeln. Gleichzeitig sind die deutschen Tierheime voll, nicht nur das des Hamburger Tierschutzvereins in der Süderstraße. „Bestimmt drei Viertel der Tierheime können durchweg kein Tier mehr aufnehmen“, zog Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbunds, kürzlich dramatische Bilanz.

Wer einen Hund will, geht ins nächste Tierheim, weil es bei Züchtern keine mehr gibt – wäre das die Lösung? Einfach den Nachschub an immer neuen Welpen unterbrechen? Ein generelles Zuchtverbot für Hunde wäre rechtlich und gesellschaftlich nicht durchzusetzen. Schon die Initiative von Tierschützern, die Zucht von sogenannten „Qualzuchten“ zu verbieten, rief den Verband für das Deutsche Hundewesen auf den Plan. Das würde nur den Schwarzmarkt stärken, so das Züchter-Argument. Tatsächlich finden Liebhaber von kurzatmigen Französischen Bulldoggen, glubschäugigen Möpsen und winzigen Teacup-Hunden ein großes Angebot im Netz, und die Tricks der Welpenhändler werden immer ausgefeilter.

Janet Bernhardt, Chefin des Hamburger Tierschutzvereins, wagt dennoch einen Vorstoß: „Im Laufe eines Jahres kommen hunderte Hunde zu uns ins Tierheim, hinzu kommen abertausende Hunde, die im Ausland ums Überleben kämpfen oder deren Tage in Tötungsstationen gezählt sind. Aus diesen Gründen drängt sich ein Hunde-Stopp durch Zuchtverbote auf: Warum Tiere noch vermehren, wenn so viele ungewollte Tiere schon da sind?“

Auch für Rettungseinsätze und bei der Polizei könnten Hunde aus dem Tierschutz eingesetzt werden, sagt die Vereinschefin, die selbst einen Kleinen Münsterländer mit Namen Kyt aus dem Tierheim hat: „Er war schon ein Jahr alt, als wir ihn zu uns nahmen. Inzwischen ist er ein geprüfter Flächen-Such-Hund.“

Könnten Hunde aus dem Tierheim auch als Polizei-Diensthunde Karriere machen? Grundsätzlich ist das möglich, sagt Joscha Ahlers aus der Polizeipressestelle: „Seit 2020 wurden vier Tiere aus dem Tierschutz übernommen, die Übernahme eines weiteren Hundes steht unmittelbar bevor.“ Insgesamt haben 30 Hunde seit 2020 ihren Dienst bei der Polizei angetreten. Die meisten von Züchtern, denn die Hürden sind hoch: Polizeihunde müssen sich gut führen lassen, lernwillig sein, ihre Triebe kontrollieren, bei Stress ruhig bleiben.

Das Problem bei vielen Tierheimhunden ist aber, dass sie abgegeben wurden, etwa weil sie unter Stress gebissen haben. Oder dass sie schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben und besonders unsicher sind. Diese frühen Fehlprägungen später so auszugleichen, dass die Tiere dem anstrengenden Polizeidienst gewachsen sind, ist fast unmöglich.

„Um den Bedarf an neu zu beschaffenden Diensthunden ausschließlich aus dem Tierschutz zu decken, sind zu wenig geeignete Hunde in den Einrichtungen vorhanden“, sagt der Polizeisprecher.

Dass trotz voller Tierheime sehr viele Menschen weiterhin Hunde von Züchtern und über windige Online-Kanäle holen werden, ist der realistischen Vereinschefin klar, dennoch hat Janet Bernhardt einen Wunsch: „Es sollte zumindest Reglementierungen für den Kauf und das Anbieten von Hunden geben.“

Viele Problemhunde, die schwer zu vermitteln sind, wurden einst unüberlegt angeschafft: „Sie haben keine Erziehung und haben kaum lehrreiche Erfahrungen gemacht, deshalb zeigen sie problematische Verhaltensweisen. Für diese Hunde bekommen wir dann zu wenige Adoptionsanfragen.“ Unter den Langzeitinsassen der Tierheime sind viele Hunde anspruchsvoller Rassen – die einst von Züchtern geholt und dann im Tierheim abgegeben wurden.