Jedes Jahr sterben in Hamburg Menschen bei Badeunfällen, oft bewegt sich die Zahl sogar im zweistelligen Bereich. Daher hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zusammen mit der Hamburg Port Authority (HPA), der Feuerwehr und Polizei ein Projekt entwickelt, um die Wassersicherheit deutlich zu erhöhen. Der Name: „Wasserrettungspunkte für Hamburg“. Darauf: Sechs Ziffern, die Leben retten sollen.

Das Problem, das Retter oft haben: Bei Unfällen können Zeugen und Anrufende oftmals nicht den genauen Ort des Untergehens nennen. Dabei ist die richtige Zufahrt der Rettungsboote entscheidend für den weiteren Verlauf und Behandlung des Untergegangenen. Im Zweifel vergeht zu viel Zeit, Menschen werden von der Strömung der Elbe mitgezogen, die jederzeit unberechenbar ist, oder verlieren an Badeseen die Kraft. Sie gehen unter und ertrinken.

Viele Badetote in Hamburg: Rettungspunkte sollen Leben retten

Nach MOPO-Informationen werden daher rechtzeitig zur kommenden Bade-Saison im Sommer an diversen Stellen in der ganzen Stadt neue Schilder an den Ufern aufgestellt, auf denen ein sechsstelliger Code steht. Die ersten fünf Ziffern stehen für die jeweilige Position des Schildes, die sechste für eine besondere Bereichsbezeichnung. So können Beamte in der Einsatzzentrale die Rettungskräfte gezielt, präzise und schnell an den richtigen Ort lotsen.

Ursprünglich hatte die DLRG das Projekt ins Leben gerufen, weil die Retter beobachtet haben, dass sich die Zahl der Menschen, die an Stränden und am Wasser Erholung suchen, in den vergangenen Jahren enorm gestiegen ist, dank baulicher Maßnahmen und verbesserter ÖPNV-Anbindungen. Auch die Pandemie hätte zu dieser Entwicklung beigetragen – das geht aus Unterlagen für die Realisierung des Projekts hervor, die der MOPO vorliegen.

So werden die neuen Schilder aussehen, mit denen Orte für Rettungskräfte besser lokalisiert werden können. DLRG So sollen die neuen Schilder aussehen, mit denen Orte für Rettungskräfte besser lokalisiert werden können.

Darin wird auch ein „stark verändertes, abenteuersuchendes und oft von Alkohol beeinflusstes Freizeitverhalten“ bei Menschen beschrieben. Dies würde bei Einsätzen immer häufiger eine „wesentliche Rolle“ spielen.

Wracks oder Wasserbauwerke wie Quermarkenfeuer würden oft angeschwommen und zum Springen erklommen, obwohl sich die am Rande des Fahrwassers befinden, „wo die Strömung selbst einem geübten Schwimmer vor Probleme stellt“. Zudem wären die Schwimmfähigkeiten bei vielen, die beispielsweise in die Elbe gehen, „oftmals nicht ausreichend“. All das führe jährlich zu „gefährlichen, lebensbedrohlichen und leider manchmal auch tödlichen Einsatzsituationen“.

Das tut Hamburg gegen tödliche Badeunfälle

Zuletzt hatte ein 17-Jähriger in Finkenwerder großes Glück, als er mitten in der Nacht betrunken in die Elbe stürzte. Ein Schiffsführer rettete ihm das Leben. Anders ging ein Vorfall im vergangenen Sommer am Elbstrand aus: Damals wurde ein 15-Jähriger von der Strömung mitgerissen. Seine Leiche wurde Tage später ans Ufer gespült. Sein Bruder machte einen Freund dafür verantwortlich, stach ihm in den Rücken. Der Fall wird zurzeit vor Gericht verhandelt.

Die „Wasserrettungspunkte“ sollen an zahlreichen Gewässern, darunter auch an der Norder-, Süder- und Dove-Elbe, sowie an Anlegern und Binnenschiffsliegeplätze angebracht werden. Sie sind ähnlich gestaltet wie die in Hamburg bereits existierenden Schilder für Rettungspunkte in Wäldern. Sie sollen von beiden Seiten sichtbar sein und etwa einer DIN-A2-Größe entsprechen. An Stränden sollen sie in fünf Metern Entfernung zur Hochwasser-Linie installiert werden.

Die DLRG, die das Konzept im Rahmen eines Vorprojekts bereits 2018 mit „vielversprechendem“ Ergebnis testete, hält die Realisierung der Wasserrettungspunkte für die „am meisten erfolgversprechende und für alle mit der Rettung von Menschen betrauten Organisationen am besten geeignete Maßnahme“. Die Kosten tragen die HPA und die Stadt.