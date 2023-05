Wollgras und Obstbäume stehen in voller Blüte, die Bäume werden grün und die Wanderer schwärmen aus. Auch wir haben die Wanderschuhe angezogen und sind rund um Hamburg auf Entdecker-Tour gegangen. Moore, Berge, Flüsse und Seen - alles ist ganz nah. Hier sind unsere Lieblingswege in der Nähe von Hamburg.

Wollgras und Obstbäume stehen in voller Blüte, die Bäume werden grün und die Wanderer schwärmen aus. Auch wir haben die Wanderschuhe angezogen und sind rund um Hamburg auf Entdecker-Tour gegangen. Moore, Berge, Flüsse und Seen – alles ist ganz nah. Hier sind unsere Lieblingswege in der Nähe von Hamburg. Einige Tourenvorschläge haben wir dem gerade erschienenen Buch „Wandern für die Seele“ von Annett Rensing entnommen (Droste Verlag, 18 Euro).

Immer an der Aue lang

Auetal, nie gehört? Dann nichts wie hin, es lohnt sich. Die Aue, ein Nebenfluss der Oste, schlängelt sich auf rund 20 Kilometern durch das Auetal. Ein 13 Kilometer langer Rundwanderweg startet am Bahnhof Horneburg, führt auf Feld- und Waldwegen zum Museumsdorf Bliedersdorf und über das Gut Daudieck zurück nach Horneburg. Tipp: am Bahnhof lohnt ein ein Besuch in der Nordik Edelbrennerei.

Historische landwirtschaftliche Geräte und alte Bauernhäuser - das Museumsdorf Bliedersdorf liegt am Wanderweg, der auch durch das Auetal.führt. Anke Geffers Historische landwirtschaftliche Geräte und alte Bauernhäuser – das Museumsdorf Bliedersdorf liegt am Wanderweg, der auch durch das Auetal führt.

Libellen im Raakmoor

Wittmoor, Diekmoor, Raakmoor – Langenhorn ist von Mooren umgeben. Das birkenreiche Raakmoor ist das größte. Wir starten am U-Bahnhof Langenhorn und kommen auf die von jetzt gerade blühenden Kirschbäumen gesäumte Radfahrstraße Immenhöven ins Raakmoor. Brücken, Aussichtspunkte und Libellen über dem Ziegeleiteich, sehr idyllisch. Auf dem Rückweg kehren wir im „Eiscafé Jacobs“ ein und sind nach rund acht Kilometern wieder an der U-Bahn-Station Langenhorn Nord angekommen.

Am Wasser entlang führt der Wanderweg durch das Raakmoor in Langenhorn. Anke Geffers Am Wasser entlang führt der Wanderweg durch das Raakmoor in Langenhorn.

Alpen im Kleinformat

Mountainbiker und Wanderer wissen, dass man die Steigungen in den Harburger Bergen nicht unterschätzen sollte, auch wenn es mit knapp 80 Metern nicht allzu hoch hinaus geht. Von der Kärntner Hütte aus starten mehrere Rundwege. Wir machen uns auf zu einer etwa neun Kilometer langen Runde und kommen über den Kaiserstuhl, Sennhüttenweg, Wulmsberg und Schäferstieg zurück zur Kärntner Hütte. Der Kaiserschmarrn wartet schon!

Wollgras am Wegesrand

Überall leuchten weiße Punkte. Im Weißen und Großen Moor blüht jetzt das Wollgras. Holzbrücken und Bohlenwege bringen Wanderer vom Start am Großen Bullensee bei Rotenburg/Wümme auf dem gut ausgeschilderten Nordpfad „Dör‘t Moor“ trockenen Fußes durch die wasserreiche Moor-und Heidelandschaft. Bis auf das Vogelgezwitscher ist nichts zu hören. Zu sehen dafür umso mehr. Kein Wunder, dass der zehn Kilometer lange abwechslungsreiche Weg durch das Naturschutzgebiet mit dem Prädikat „Qualitätsweg Traumtour“ des Deutschen Wanderverbandes ausgezeichnet wurde.

Wenn das Wollgras ab April blüht, macht das Weiße Moor bei Rotenburg/Wümme seinem Namen alle Ehre. Anke Geffers Wenn das Wollgras ab April blüht, macht das Weiße Moor bei Rotenburg/Wümme seinem Namen alle Ehre.

48 Meter lang ist das Langgrab im Klecker Wald bei Bendestorf. Anke Geffers 48 Meter lang ist das Langgrab im Klecker Wald bei Bendestorf.

Waldwege und Hünengräber

An der Straße nach Bendestorf ist es schon zu sehen, das 48 Meter lange und rund 3000 Jahre alte Langgrab. Von hier folgen wir dem Buchholzer Rundwanderweg, gekennzeichnet mit einer „3“ auf einem Buchenblatt und kommen über das alte Försterhaus und die abgelegenen Dörfer Eickstüve und Buensen und später über Itzenbüttel nach rund zwölf Kilometern zurück zum Steingrab.