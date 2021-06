Zocken für den guten Zweck: Lotto King Karl wird zum Konsolen-Champion

Hamburger Kult-Sänger gegen Autorennen-Champion: Am kommenden Sonnabend (16. Mai), begegnen sich Lotto King Karl und Marco Wittmann in einem ungewöhnlichen Duell. Sie treten beim Logged-In-Festival an der Konsole bei „Super Mario Kart“ gegeneinander an.

Der 30-jährige DTM-Pilot Wittmann hat dem ehemaligen HSV-Stadionsprecher auf dem Asphalt sicher einiges voraus, doch an der Konsole kennt sich Lotto King Karl aus: „Ich bin leidenschaftlicher Gamer und Konsolen-Sammler. In den Stunden vor dem Rennen gehe ich ins Kurz-Trainingslager – und dann schauen wir mal, was passiert“, so der Barmbeker.

Wer gewinnt das Duell? Lotto King Karl oder Marco Wittmann. Logged In Festival Foto:

Mit dem entsprechenden Respekt geht auch Motorsportler Wittmann in das Duell: „Ich habe mir sagen lassen, dass Lotto King Karl mit dem Controller sehr gut umgehen kann. Eines ist klar: Auf die leichte Schulter nehme ich ihn nicht. Zumal es beim „Logged-In-Festival“ ja auch schon eine Überraschung gab“, erinnert Wittmann daran, dass sich der amtierende DTM-Champion René Rast im Duell mit Sänger Smudo geschlagen geben musste.

Logged-In-Festival: Alle Zocken für den guten Zweck

Das digitale Festival wurde Ende März vom Hamburger Projektentwickler Home United gegründet und sammelt Spenden für Betroffene der Corona-Krise. Mit dabei waren schon Dirk Nowitzki, der mit Towers-Boss Marvin Willoughby und zwei weiteren früheren Mitspielern Uno zockte, die Rapper Sido und Smudo daddelten mit Fans Super Mario Kart und der frühere Fußball-Nationalspieler Piotr Trochowski spielte Mensch ärgere Dich nicht.

Dirk Nowitzki beim Uno-Zocken mit seinen ehemaligen Basketball-Kollegen. Logged In Festival Foto:

Alle Spiele finden für den guten Zweck statt. Auf der Webseite des Festivals gibt es einen Spenden-Button. „So sammeln wir Geld, um all denen helfen zu können, die von der Corona-Pandemie in besonderem Maße getroffen sind: Alleinerziehende Mütter und Väter, Obdachlose sowie die Heldinnen und Helden des Alltags, die das Leben auch in dieser für uns alle so herausfordernden Situation am Laufen halten“, sagt Matthias Linnenbrügger, Sprecher von Home United und Mit-Initiator des Logged-In-Festivals.

Hyrox-Sportlerin Imke Salander war auch schon an der Konsole mit dabei. WITTERS Foto:

Bei der Verteilung der Spenden arbeitet der Veranstalter mit nationalen und internationalen Organisationen zusammen. In den ersten Wochen sind schon 15.000 Euro über das Logged-In-Festival zusammengekommen.

Hier können Gamer mitmachen und zusehen

Das Rennen zwischen Marco Wittmann und Lotto King Karl wird am Sonnabend ab 13 Uhr live bei Sportdeutschland.TV, ran.de, esports.com sowie bei twitch.tv/loggedin gestreamt und von SAT.1-Reporter Eddie Mielke, der Stimme der DTM, kommentiert.

Wer als Fan gegen Wittmann und Lotto King Karl in Super Mario Kart 8 Deluxe antreten will, benötigt eine Nintendo Switch, das Spiel sowie einen Nintendo-Online-Zugang. Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es auf dem Instagram-Account des Logged-In-Festivals.