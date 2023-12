Die Hamburger sollen mehr Bus und Bahn fahren, das Fahrrad nehmen oder zu Fuß gehen. Dafür wird an vielen Stellen der Stadt der vorhandene Raum neu aufgeteilt, für Autos bedeutet dies weniger Platz. In Wandsbek sollen sich gleich mehrere große Straßen im Bezirk radikal verändern, eine davon ist der derzeit noch vierspurige Berner Heerweg. Am Donnerstag präsentierte der Bezirk die aktuellen Pläne – und wie so oft bei Verkehrsprojekten, kochten die Emotionen schnell hoch.

Folie um Folie klickte Ingenieurin Claudia Krabbe aus dem Büro „melchior + wittpohl“ an dem Abend durch die Präsentation und erklärte detailliert den Planungsstand im nördlichen Bereich des Berner Heerwegs zwischen Neusurenland und Berner Brücke. „Die Fahrbahn ist in sehr schlechtem Zustand und muss deshalb saniert werden“, sagte sie. Derzeit fahren die Autos auf zwei Spuren pro Richtung, zu Spitzenzeiten sind es laut Krabbe um die 16.400 Fahrzeuge pro Tag.

So soll der Berner Heerweg in Zukunft aussehen

Gleichzeitig seien die Rad- und Fußwege an vielen Stellen kaputt und viel zu klein. Deshalb hatte die rot-grüne Koalition in Wandsbek nach einer Online-Umfrage im Herbst 2021 beschlossen, den Berner Heerweg nicht nur zu sanieren, sondern auch komplett neu zu ordnen.

Konkret bedeutet das: Statt zwei Auto-Fahrspuren pro Richtung wird es künftig nur noch eine geben. Radfahrer bekommen einen eigenen, 2,50 Meter breiten Radweg. Dieser soll getrennt von den ebenfalls 2,50 Meter breiten Gehwegen sein.

„Für die Bauarbeiten müssen wir leider vier der insgesamt 102 Bäume fällen“, so Krabbe. „Dafür werden 35 neue gepflanzt.“ Die besonders schützenswerte Eiche aus dem Jahr 1850 bleibe erhalten. Von den vorhandenen 29 Parkplätzen werden zehn gestrichen, die Taxi-Plätze sind davon nicht betroffen. Dazu kommen 51 Fahrradstellplätze.

Berner Heerweg: Verkehrsprojekt lässt Emotionen hochkochen

Während der Präsentation im Mobilitätsausschuss gab es immer wieder Getuschel und Geraune im Saal, so dass der Vorsitzende Sören Niehaus (CDU) öfter um Ruhe bitten musste. Die anwesenden Bürger teilten sich schnell in zwei Lager auf: Die einen zischten immer wieder empört dazwischen, dass dadurch endlose Staus entstehen würden, den anderen gingen die Planungen nicht weit genug. „Warum ist der Radweg nicht mit physischen Barrieren von den Autos getrennt, also eine Protected Bikelane?“, fragte ein Anwesender. „In allen Bezirken ist sowas möglich, nur Wandsbek traut sich mal wieder nicht.“

Diese Möglichkeit sei zwar geprüft worden, so die Planer – an dieser Stelle sei sie aber nicht umsetzbar. Nähere Gründe nannten sie nicht.

Opposition in Wandsbek befürchtet Staus

Finn Ole Ritter von der Wandsbeker FDP bezeichnete die Planungen als problematisch, Jörn Weiske von der CDU stimmte zu: „Die Pkw und Lkw werden in die Wohngebiete ausweichen. Das muss überarbeitet werden“, forderte er. Die Planer hielten dagegen, dass die Leistungsfähigkeit der Straße sehr wohl erhalten bleibe – vor den Kreuzungen gebe es zusätzliche Spuren, um Rückstaus zu vermeiden.

Ritter gab sich damit nicht zufrieden. „Wie sollen denn künftig die Krankenwagen durchkommen? Oder die Feuerwehr?“, setzte er nach. „Tun Sie doch nicht so, als gäbe es keine anderen zweispurigen Straßen in Hamburg“, erwiderte die inzwischen fraktionslose Frauke Häger, die früher bei den Grünen war. „Haben Sie mal was von einer Rettungsgasse gehört?“

Einig wurde man sich an diesem Abend nicht. Vorsitzender Niehaus musste die Diskussion nach über zwei Stunden beenden. „Sonst sitzen wir hier noch, bis es hell ist“, sagte er. Die Pläne für den Berner Heerweg werden noch weiter in den Behörden abgestimmt – mit den Bauarbeiten soll es wohl nicht vor 2025 losgehen.