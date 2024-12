Hamburg bringt wegen der angespannten Lage weiterhin viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Hotels und Hostels in der Stadt unter. Besonders betroffen davon ist Bergedorf. Dort werden mehrere Hotels mitten in der City komplett für diesen Zweck von der Stadt angemietet. Das ist mit hohen Kosten verbunden, doch die Sozialbehörde sieht kurzfristig keine anderen Möglichkeiten.