Es ist fast niedlich, wie engagiert die SAGA für ihre 42 neuen Wohnungen wirbt, für die demnächst Richtfest gefeiert wird: Nur „zwei Stationen von der Innenstadt“ entfernt, tolle „Insellage mit Brücken, Kanälen und Schleusen“ und „maritime Atmosphäre“. Dabei ist Werbung natürlich gar nicht nötig – der Run auf die bezahlbaren Wohnungen wird auch ohne Lobeshymnen auf den Standort kommen.

Der fünfgeschossige Neubau mit Staffelgeschoss liegt in der Freihafenstraße in Rothenburgsort und bietet Wohnungen mit ein bis vier Zimmern für Singles, Paare und Familien in unmittelbarer Nähe zum Elbpark Entenwerder. Alle Wohnungen sind öffentlich gefördert und kosten um die sieben Euro pro Quadratmeter.

Es gibt sogar kleine Wohnungen für Singles und große Wohnungen für Familien mit mehreren Kindern. Interessierte können sich schon jetzt für die Wohnungen bewerben, die im August bezugsfertig sein sollen. Nächste Woche wird Richtfest gefeiert.

Hamburg: SAGA-Wohnungen in Rothenburgsort

Die SAGA macht eine Beispielrechnung auf: Für eine 85-Quadratmeter-Wohnung fallen 600 Euro Grundmiete plus Nebenkosten an, berechnet werden in dem Beispiel dann 926 Euro warm. Wer dort einziehen möchte, muss allerdings einen Berechtigungsschein haben, da alle Wohnungen gefördert sind.

Rothenburgsort ist nur zwei S-Bahn-Stationen von der Hamburger Innenstadt entfernt – die SAGA rühmt die Gegend zwischen Bille und Norderelbe als „nahezu unentdecktes Terrain“. Und das, obwohl Rothenburgsort kein Stadtteil wie jeder andere ist, denn er besteht nur aus Inseln: kleinen und großen, bewohnten und unbewohnten. Zusammen mit den zahlreichen Brücken, Kanälen und Schleusen entsteht so laut SAGA eine „maritime und ganz besondere Atmosphäre“.

Das könnte Sie auch interessieren: SAGA baut 90 Wohnungen in unentdecktem Stadtteil

Neben dem Traunspark bietet der Elbpark Entenwerder Raum für Erholung. Von dort sind es nur wenige Meter bis zum Rothenburgsorter Marktplatz mit seinen Geschäften. Die Wohnungen in der Freihafenstraße sind das zweite Projekt innerhalb kürzerer Zeit, das die SAGA in Rothenburgsort realisiert.

Am Billhorner Röhrendamm hat das städtische Unternehmen 90 öffentlich geförderte Wohnungen gebaut. Die Vermietung startete im Februar, Einzug ist im Sommer.