1794, in Frankreich hatten sie ein paar Monate zuvor Marie Antoinette enthauptet, da unterschrieb im fernen Altengamme ein Familienvater namens Carsten Scherer den Kaufvertrag für eine Kate an der Elbe. 230 Jahre später hängt das historische Dokument im Gastraum des „Fährhaus Altengamme“ – und hinter dem Tresen steht Hans-Jürgen Herr (74), mehrfacher Ur-Enkel des damaligen Katenkäufers. Die MOPO besuchte den Gastwirt, staunte über eine uralte Pendeluhr, hörte von einer Zeit, als die Vier- und Marschlande zwei Städten gehörten – und wollte wissen, wie es sich anfühlt, wenn alles noch genau so aussieht wie in der eigenen Kindheit.