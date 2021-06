Zahnärzte in Hamburg warnen: Karies kennt kein Corona

Billstedt –

Vorsorgeuntersuchung, Zahnreinigung: In Corona-Zeiten wurden die Termine beim Zahnarzt lieber abgesagt. Für den ein oder anderen vielleicht sogar eine Erleichterung. Doch die Zahnärzte mahnen: Karies kennt kein Corona. In Billstedt haben sich einige Ärzte zusammengetan und erinnern in einer Zeitungsanzeige an die Wichtigkeit der Zahnbehandlung.

„Viele haben gar nicht gewusst, dass die Zahnärzte auf hatten“, sagt Peter Kurz, Hauptgeschäftsführer der Zahnärztekammer in Hamburg, im Gespräch mit der MOPO. Kurz ist Mitinitiator der Zeitungsanzeige, die Zahnärzte in Billstedt wollten den Hamburgern damit vermitteln: „Wir sind auch weiterhin für euch da“, so Kurz. Denn zu Beginn des Lockdowns, Mitte März, wurden auch in den Zahnarztpraxen viele Termine abgesagt.

Die meisten Mitarbeiter der Praxen mussten in Kurzarbeit geschickt werden. „Häufig wurden 50 Prozent Kurzarbeit angemeldet“, sagt Kurz. So konnte in zwei Teams und jeweils im Wochenwechsel gearbeitet werden. „Die Infektionsgefahr war so eindeutig niedriger“, sagt er. Bisher habe sich noch kein Zahnarzt oder Arzthelfer angesteckt.

Hamburg: Bei den Zahnärzten sind Mundschutz und Handschuhe Standard

Das Bewusstsein für Hygiene sei im Zahnarztberuf schon immer ein anderes gewesen. „Handschuhe und Mundschutz sind Alltag“, sagt Kurz. Seit Mitte April gehe es jetzt wieder ein bisschen los. „Die Verunsicherung ist noch nicht gewichen“, sagt er. Aber durch die geschaltete Anzeige liefen jetzt wieder einige Termine mehr ein.

„Wir sind mit der Schutzausrüstung vertraut“, sagt Kurz. Es bestehe also kein Grund zur Sorge, Vorsorge und Zahnprophylaxe könne wieder angegangen werden. Nur auf Grund der Corona-Krise sollten andere wichtige Untersuchungen nicht abgesagt werden. Auch in anderen medizinischen Bereichen stellte sich heraus, dass in der Hochzeit der Corona-Krise viele ihre wichtigen Arzttermine nicht einhielten.