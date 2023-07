Welche Hamburger Schule hat das beste Abi? Rund 9000 junge Hamburger haben 2023 ihre Abiturprüfung bestanden. Es war der letzte Jahrgang, der wegen der Corona-Pandemie erleichterte Prüfungsbedingungen hatte. Jetzt hat die Schulbehörde Zahlen dazu veröffentlicht, welche Schulen am besten abgeschnitten haben. Dabei zeigen sich deutliche Tendenzen.

Bei 2,31 lag die Gesamtdurchschnittsnote des Hamburger Abiturs 2023. Damit verschlechterte sich der Schnitt im Vergleich zum Vorjahr um 0,03. Allerdings bleibt der Schnitt damit noch besser als in den vergangenen zehn Jahren, als er jeweils zwischen 2,36 und 2,46 lag. Die staatlichen Schulen lagen mit einem Abi-Schnitt von 2,32 etwa unter dem Durchschnitt. Die privaten Schulen schafften es, mit 2,13 deutlich über dem Durchschnitt zu liegen.

Abitur in Hamburg: Diese Schulen sind die besten

Spitzenreiter sind drei private Rudolf-Steiner Schulen, die allerdings jeweils nur kleine Abiturjahrgänge haben. In Bergedorf haben es die insgesamt 20 Abiturientinnen und Abiturienten auf einen Schnitt von 1,80 gebracht. Dahinter folgt die Rudolf-Steiner Schule Bergstedt mit 1,81 als Abi-Schnitt und die Rudolf-Steiner Schule Harburg mit 1,85.

Auffällig ist, dass viele Schulen mit einem überdurchschnittlichen Ergebnis in besser situierten Stadtteilen liegen. Die besten Abiturzeugnisse an den staatlichen Schulen wurden an der Gelehrtenschule des Johanneums in Winterhude (1,88), Christianeum in Othmarschen (1,89), Heisenberg-Gymnasium in Eißendorf (1,98), und am Wilhelm-Gymnasium in Harvestehude (1,99) vergeben. Das Walddörfer-Gymnasium in Volksdorf (2,04) und die Stadtteilschule Max-Brauer-Schule in Ottensen/Bahrenfeld (2,04) teilen sich einen Rang.

Stadtteilschulen: Im Schnitt etwas schwächer als Gymnasien

Stadtteilschulen haben im Vergleich zu Gymnasien (2,22) mit 2,45 im Schnitt einen etwas schlechteren Abi-Schnitt erreicht. Auch die schwächsten Schulen Hamburgs sind Stadtteilschulen: Die Stadtteilschule Flottbek landete mit einer Durchschnittsnote von 3,02 auf dem letzten Platz. Fünf Schüler und Schülerinnen machten hier ihren Abschluss. Im Vergleich mit den anderen Schulen Hamburgs ist das die kleinste Gruppe.

Die 24 Abiturienten der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule in Altona erreichten einen Schnitt von 2,89. Die 16 Schüler der Katholischen Stadtteilschuloberstufe Nord-Ost an der Sankt-Ansgar-Schule in Borgfelde schnitten mit 2,87 minimal besser ab. Den viert-schlechtesten Platz (2,79) teilen sich die katholische Stadtteilschuloberstufe Süd am Niels-Stensen-Gymnasium (15 Abiturienten) in Harburg und die Stadtteilschule Bugenhagen-Schule im Hessepark (20 Schüler) in Blankenese. Minimal besser waren die sechs Abiturienten der Beruflichen Schule ITECH Elbinsel Wilhelmsburg (2,78) – ebenfalls ein sehr kleiner Abschluss-Jahrgang.

Hamburg: So haben die größten Schulen abgeschnitten

Da in kleineren Jahrgängen die Leistungen einzelner Schüler die Durchschnittsnote statistisch stärker nach oben und unten ziehen können, lohnt auch ein Blick auf Hamburgs Schulen mit den meisten Abiturienten. Unter ihnen schnitten das Gymnasium Hochrad in Othmarschen (145 Abiturienten) und Gymnasium Altona (149) mit einem Durchschnittsabi von 2,06 am besten ab. Kurz darauf folgt das Gymnasium Buckhorn in Volksdorf (152) mit 2,08. Mit etwas Abstand folgen die Julius-Leber-Schule in Schnelsen (2,43; 141 Abiturienten) und die Goethe-Schule-Harburg (2,49; 155 Abiturienten).

Die Tabelle zeigt eine Übersicht aller Schulen in alphabetischer Reihenfolge:

Schule Durchschnittsnote Anzahl Abiturienten Albert-Schweitzer-Gymnasium 2,14 97 Albrecht-Thaer-Gymnasium 2,39 66 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 2,45 59 August-Hermann-Francke-Schule Uhlenhorst 2,49 18 Berufliche Schule Am Lämmermarkt 2,41 54 Berufliche Schule an der Landwehr (Vorjahr: Berufliche Schule City Süd) 2,51 9 Berufliche Schule Anlagen- und Konstruktionstechnik am Inselpark 2,20 10 Berufliche Schule City Nord 2,44 50 Berufliche Schule Farmsen Medien Technik 2,66 9 Berufliche Schule für Banken, Versicherungen und Recht mit Beruflichem Gymnasium St. Pauli 2,50 61 Berufliche Schule für Medien und Kommunikation 2,33 18 Berufliche Schule für Sozialpädagogik – Anna-Warburg-Schule 2,26 43 Berufliche Schule für Wirtschaft Hamburg-Eimsbüttel 2,48 17 Berufliche Schule Hamburg-Harburg 2,44 45 Berufliche Schule ITECH Elbinsel Wilhelmsburg 2,78 6 Berufliche Schule Uferstraße 2,50 10 Bilinguales Gymnasium Phorms Hamburg 2,20 9 Bugenhagen-Schule Alsterdorf (Stadtteilschule) 2,41 37 Bugenhagen-Schule im Hessepark (Stadtteilschule) 2,79 20 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 2,19 103 Charlotte-Paulsen-Gymnasium 2,51 74 Christianeum 1,89 100 Emil Krause Schule 2,76 47 Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium 2,16 87 Erich Kästner Schule 2,25 53 Friedrich-Ebert-Gymnasium 2,33 53 Fritz-Schumacher-Schule 2,36 52 Gelehrtenschule des Johanneums 1,88 81 Geschwister-Scholl-Stadtteilschule 2,89 24 Goethe-Gymnasium 2,46 89 Goethe-Schule-Harburg 2,49 155 Gretel-Bergmann-Schule 2,72 54 Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg 2,32 121 Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt 2,64 25 Gymnasium Allee 2,45 84 Gymnasium Allermöhe 2,38 61 Gymnasium Alstertal 2,23 37 Gymnasium Altona 2,06 149 Gymnasium Blankenese 2,19 104 Gymnasium Bondenwald 2,14 96 Gymnasium Bornbrook 2,43 73 Gymnasium Buckhorn 2,08 152 Gymnasium Corveystraße 2,29 109 Gymnasium Dörpsweg 2,42 83 Gymnasium Eppendorf 2,09 91 Gymnasium Farmsen 2,26 59 Gymnasium Finkenwerder 2,56 33 Gymnasium Grootmoor 2,11 119 Gymnasium Heidberg 2,23 87 Gymnasium Hochrad 2,06 145 Gymnasium Hoheluft 2,18 62 Gymnasium Hummelsbüttel 2,14 64 Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer 2,10 88 Gymnasium Klosterschule 2,29 100 Gymnasium Lerchenfeld 2,24 101 Gymnasium Lohbrügge 2,37 114 Gymnasium Marienthal 2,48 91 Gymnasium Meiendorf 2,25 108 Gymnasium Oberalster 2,06 106 Gymnasium Ohlstedt 2,11 66 Gymnasium Ohmoor 2,19 131 Gymnasium Oldenfelde 2,28 69 Gymnasium Osterbek 2,32 54 Gymnasium Othmarschen 2,23 97 Gymnasium Rahlstedt 2,22 75 Gymnasium Rissen 2,19 61 Gymnasium Süderelbe 2,37 89 Gyula Trebitsch Schule Tonndorf (G8 + G9) 2,47 86 Hansa-Gymnasium Bergedorf 2,33 62 Heilwig-Gymnasium 2,35 80 Heinrich-Heine-Gymnasium 2,30 101 Heinrich-Hertz-Schule (G8) 2,29 42 Heinrich-Hertz-Schule (G9) 2,42 64 Heisenberg-Gymnasium 1,98 55 Helene-Lange-Gymnasium 2,06 106 Helmut-Schmidt-Gymnasium 2,57 62 Ida Ehre Schule 2,26 73 Immanuel-Kant-Gymnasium 2,28 52 Irena-Sendler-Schule 2,53 82 Jenisch-Gymnasium 2,33 44 Johannes-Brahms-Gymnasium 2,39 48 Joseph-Carlebach-Schule (Stadtteilschule) 2,12 10 Julius-Leber-Schule 2,43 141 Katholische Stadtteilschuloberstufe Nord-Ost an der Sankt-Ansgar-Schule 2,87 16 Katholische Stadtteilschuloberstufe Nord-West an der Sophie-Barat-Schule 2,57 15 Katholische Stadtteilschuloberstufe Süd am Niels-Stensen-Gymnasium 2,79 15 Kurt-Körber-Gymnasium 2,46 47 Lessing-Stadtteilschule 2,62 93 Lise-Meitner-Gymnasium 2,36 77 Louise Weiss Gymnasium 2,56 48 Luisen-Gymnasium Bergedorf 2,25 84 Margaretha-Rothe-Gymnasium 2,33 59 Marion Dönhoff Gymnasium 2,11 83 Matthias-Claudius-Gymnasium 2,47 77 Max-Brauer-Schule 2,04 83 Max-Schmeling-Stadtteilschule 2,58 37 Nelson-Mandela-Schule im Stadtteil Kirchdorf 2,44 59 Niels-Stensen-Gymnasium 1,89 46 Otto-Hahn-Schule 2,65 57 Private Stadtteilschule Brecht 2,03 24 Privates Abendgymnasium Brecht 1,89 22 Privates Gymnasium Brecht 1,88 82 Rudolf-Steiner-Schule Altona 2,18 23 Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf 1,80 20 Rudolf-Steiner-Schule Bergstedt 1,81 34 Rudolf-Steiner-Schule Harburg 1,85 24 Rudolf-Steiner-Schule Nienstedten 1,92 32 Sankt-Ansgar-Schule 2,27 93 Schule Stübenhofer Weg (STS) 2,59 10 Sophie-Barat-Schule 1,87 90 Stadtteilschule Altona 2,35 41 Stadtteilschule Am Hafen 2,47 63 Stadtteilschule Am Heidberg 2,60 47 Stadtteilschule Bahrenfeld3) 2,70 50 Stadtteilschule Bergedorf 2,08 76 Stadtteilschule Bergedorf (Doppeltqual. Bildungsgang) 2,44 11 Stadtteilschule Bergstedt 2,34 80 Stadtteilschule Blankenese 2,37 98 Stadtteilschule Bramfeld 2,55 13 Stadtteilschule Eidelstedt 2,61 31 Stadtteilschule Eppendorf 2,67 57 Stadtteilschule Finkenwerder 2,37 7 Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg 2,58 60 Stadtteilschule Flottbek 3,02 5 Stadtteilschule Hamburg-Mitte 2,58 56 Stadtteilschule Helmuth Hübener 2,36 66 Stadtteilschule Horn 2,75 46 Stadtteilschule Kirchwerder 2,26 48 Stadtteilschule Lohbrügge 2,59 60 Stadtteilschule Lurup 2,69 56 Stadtteilschule Meiendorf 2,29 31 Stadtteilschule Mümmelmannsberg 2,64 58 Stadtteilschule Niendorf 2,62 54 Stadtteilschule Öjendorf 2,65 21 Stadtteilschule Oldenfelde 2,56 22 Stadtteilschule Poppenbüttel 2,59 55 Stadtteilschule Richard-Linde-Weg 2,72 44 Stadtteilschule Rissen 2,68 59 Stadtteilschule Stellingen 2,54 60 Stadtteilschule Süderelbe 2,52 23 Stadtteilschule Walddörfer 2,40 69 Stadtteilschule Wilhelmsburg 2,59 7 Stadtteilschule Winterhude 2,08 66 Walddörfer-Gymnasium 2,04 127 Wichern-Schule (Gymnasium) 2,32 70 Wilhelm-Gymnasium 1,99 77 Vorläufiges amtliches Ergebnis der Abiturnotenerhebung, Stand: 10.7.2023; Quelle: Hamburger Schulbehörde

„Auch für die Prüflinge des vierten Corona-Jahrgangs waren die Folgen der eingeschränkten Lernbedingungen während der Coronazeit zu spüren”, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag im Rathaus. „Die Abiturdaten nähern sich wieder den Werten von vor der Coronazeit an.” Für das Prüfungsjahr 2024 kehre Hamburg entsprechend dem Beschluss der Kultusministerkonferenz zu den Prüfungsregeln wie vor Corona zurück.