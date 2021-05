Zahlen aus Hamburg: Fast überall sinken die Inzidenzen – nur ein Bezirk stagniert

Der Hamburger Inzidenzwert pendelt derzeit zwischen Werten knapp über und unter der magischen Grenze von 100. Am Montag lag er noch bei 98,6, am Dienstag ist er wieder auf 100,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geklettert. Die Bezirkszahlen zeigen aber einen eindeutigen Trend nach unten, nur die Nummern in einem Bezirk haben sich im Vergleich mit den anderen fast gar nicht verändert.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Inzidenzwerte in den Hamburger Bezirken sinken

Noch immer führt Hamburg-Mitte mit dem höchsten Inzidenzwert die Liste der Bezirke an. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Wert aber gefallen. Insgesamt haben sich in der vergangenen Woche vom 26. April bis 3. Mai 492 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Daraus ergibt sich ein Inzidenzwert von 163,16 (Vorwoche: 189,36) Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Harburg hält ebenfalls den gleichen Platz wie in der vergangenen Woche. Die Zahlen sind nur leicht gesunken. In der Vorwoche lag die Inzidenz bei 139,88, aktuell fällt der Wert auf 136,34. Der Bezirk zählte in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 231 Neuinfektionen.

Werte für Bergedorf sind kaum verändert zur Vorwoche

Bergedorf klettert mit stagnierenden Werten vom 4. Platz in der vergangenen Woche auf den 3. Platz in dieser Woche. Insgesamt wurden im Bezirk 140 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gezählt. Der Inzidenzwert geht damit nur leicht von 108,25 auf 107,48 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner runter.

Der Bezirk Wandsbek rückt ebenfalls einen Platz nach oben. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 92,74 (Vorwoche: 103,17), insgesamt wurden 409 Neuinfektionen in der vergangenen Woche registriert – Platz 4.

Altona rutscht von Platz 3 in der Vorwoche auf den aktuellen 5. Platz. Insgesamt wurden 245 Neuinfektionen im Bezirk gezählt. Das entspricht einer Sieben-Tage-Inzidenz von 89,01 (Vorwoche: 108,26).

Eimsbüttel und Hamburg-Nord wechseln die Plätze

Auf den letzten beiden Plätzen finden sich auch in dieser Woche wieder Hamburg-Nord und Eimsbüttel, allerdings tauschen sie die Positionen. In der vergangenen Woche hatte Hamburg-Nord den Bezirk Eimsbüttel vom letzten Platz vertrieben, in dieser Woche ist es andersherum.

Im Bezirk Hamburg-Nord wurden insgesamt 196 Neuinfektionen in der vergangenen Woche gezählt. Der Inzidenzwert sinkt damit auf 62,30 (Vorwoche: 78,83).

Eimsbüttel liegt aktuell bei einer Inzidenz von 59,91. In der Vorwoche lag der Wert bei 89,12. Insgesamt wurden im Bezirk 160 Neuinfektionen gezählt. (sr)