Zahl der Touristen in Hamburg wieder fast so hoch wie vor Corona

Im Mai sind fast so viele Menschen in die Hansestadt gereist, wie zuletzt vor der Corona-Pandemie. Der Tourismus in Hamburg war in ein tiefes Corona-Tal gefallen – und scheint sich nun erholt zu haben.

Im Mai wurden 635.000 Gäste und 1,39 Millionen Übernachtungen gezählt, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Im Mai 2021, als ein Beherbergungsverbot für private Gäste galt, waren es lediglich 82.000, nach 78.000 im Mai 2020 und 699.000 im Mai 2019.

Hamburg hat vor allem Gäste aus Deutschland

Gäste aus Deutschland buchten im Mai 1,11 Millionen Übernachtungen, ausländische Reisende 282.000. Somit kamen 17,9 Prozent aller Hamburg-Gäste aus dem Ausland, die meisten von ihnen aus Dänemark, Österreich, der Schweiz, aus den Niederlanden und dem Großbritannien.

Der Städtetourismus aus dem In- und Ausland ist für die Hansestadt einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Bis 2019 wuchs die Zahl der Reisenden stetig an – zuletzt auf mehr als 7,6 Millionen.

In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 kamen mit knapp 3,2 Millionen beziehungsweise gut 3,3 Millionen nicht einmal die Hälfte der Übernachtungsgäste nach Hamburg. Für die ersten fünf Monate 2022 summiert sich die Zahl immerhin nun auf gut 2,2 Millionen, gegenüber 2019 nur noch ein Minus von knapp 24 Prozent. (dpa)