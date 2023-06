Zahl kinderloser Frauen in Hamburg am höchsten

Etwa Jede fünfte Frau in Deutschland hat keine leiblichen Kinder. In Hamburg ist die Quote der kinderlosen Frauen am höchsten. Besonders im Vergleich zu früheren Generationen lassen sich klare Tendenzen erkennen.



Die Zahl der Kinderlosen in Deutschland liegt seit mittlerweile zehn Jahren bei nahezu konstant 20 Prozent. Der Anteil der Frauen zwischen 45 und 49 Jahren ohne leibliche Kinder lag 2022 ebenfalls bei 20 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Seit 2012 gab es kaum Veränderungen.

Zahl der kinderlosen Frauen höher als vor 30 Jahren

In den 30 Jahren zuvor war der Anteil kontinuierlich gestiegen. So hatten elf Prozent der in den 30ern geborenen Frauen am Ende des fertilen Alters keine leiblichen Kinder. Mit 21 Prozent hatte sich der Wert bei denen, die Ende der 60er geboren wurden, fast verdoppelt.

Vor allem in Westdeutschland stabilisierte sich die Kinderlosenquote. In den ostdeutschen Flächenländern hingegen lag der Wert 2022 bei 14 Prozent. Zwischen 2012 stieg die Zahl um drei Prozentpunkte, bevor sie sich zwischen 14 und 15 Prozent verfestigte.

Hamburg hat bundesweit den höchsten Anteil kinderloser Frauen

Zwischen den Bundesländern gibt es ebenfalls Unterschiede bei Frauen, die 2022 zwischen 45 und 54 Jahre alt waren. Während in Thüringen 13 Prozent ohne leiblichen Kinder blieben, waren es in Hamburg 29 Prozent. Hinter Hamburg landete Berlin mit 25 Prozent. In den übrigen westdeutschen Bundesländern lag der Wert zwischen 17 und 23 Prozent. Im Osten war Brandenburg mit einer vergleichsweise hohen Quote von 17 Prozent eine Ausnahme.

Frauen zwischen 45 und 49 Jahren mit einer hohen Bildung hatten zu 23 Prozent keine eigenen Kinder. Bei einem niedrigen Bildungsstand lag der Wert bei elf Prozent. Wer in Deutschland geboren wurde oder als Mädchen unter 15 Jahren zuwanderte, war mit 22 Prozent häufiger kinderlos als Frauen, die im Alter ab 15 Jahren zuwanderten mit zwölf Prozent.

Auch in diesen beiden Gruppen gab es Unterschiede je nach Bildungsstand. Die Kinderlosenquote bei den in Deutschland aufgewachsenen Frauen variierte je nach Bildungsstand zwischen 16 und 24 Prozent. Bei jenen, die im Alter ab 15 Jahren zuwanderten, schwankte sie zwischen acht und 18 Prozent. (dpa)