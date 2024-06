Neue Zahlen: So viele Hamburger haben keinen Job

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Juni im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Wenn man allerdings auf den Juni vor einem Jahr schaut, fällt eine Veränderung auf.

Genau 86.834 Arbeitslose wurden in Hamburg im Juni registriert – das sind 0,1 Prozent mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote blieb bei 7,8 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Hamburg mit.

Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 7,3 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Juni vorlag. (dpa/mp)