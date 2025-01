Alsterschwäne im Winterquartier – wurden mehrere Tiere vergessen?

Im Winter ist es in Hamburg üblich, dass die Schwäne der Alster in ihr Winterquartier in Eppendorf gebracht werden. Ende November hatte Schwanenvater Olaf Nieß mit der Überführung der Tiere begonnen. Doch es schwimmen noch immer Schwäne auf der Alster. Wurden sie vergessen?

Die Überwinterung der Alsterschwäne im Winter 24/25 verlief anders als sonst. Der Grund: Das Winterquartier in Eppendorf soll umgebaut werden.

Seit zehn Jahren seien die Umbauarbeiten in der Planung, erzählt Nieß der MOPO. Viermal wurden sie bereits verschoben. Der Schwanenvater hofft, dass zum Mai hin mit den Abrissarbeiten des alten Gebäudes begonnen werden kann.

Hamburg: Viele Schwäne weiterhin auf der Alster

Viele Schwäne wurden daher zu einem Ausweichstandort nach Wellingsbüttel gebracht. Von den Schwänen, die noch auf der Alster zu sehen sind, weiß Nieß. Regelmäßig würden seine Leute die Alster patrouillieren um nach dem Rechten zu sehen. Sollte es für die Schwäne kritisch werden, sind Nieß und sein Team jederzeit bereit einzuschreiten.

Eine Überführung aller Tiere in das Winterquartier sei nicht zwingend notwendig, so Nieß. Die Tiere seien unter engmaschiger Kontrolle und man wisse immer, wo sie sich aufhalten. Die Unvorhersehbarkeit der Bauarbeiten bringe es mit sich, dass nicht alle Tiere zwingend in die Quartiere gebracht werden müssen.