Vor rund 70 Jahren war der Hamburger Wulf Gaertner (1928-2004) mit seinem Porsche 356 in Mittelamerika der Star vieler Autorennen. Weil es dort kaum Ersatzteile gab, gründete der Exportkaufmann eine Firma für Autoersatzteile – die heutige Firma Meyle. Als eine Hommage an den Gründer startet diesen Samstag vor dem Firmensitz am Merkurring in Rahlstedt die „Oldtimer Rallye Hamburg“.

Motorsport-Enthusiast Gaertner war Anfang der 50er Jahre nach seiner Ausbildung nach Mittelamerika gegangen, hatte Erfolg und konnte sich einen silberfarbenen Porsche 356 leisten.

Wulf Gaertner: Geschäftsidee beim Autorennen

Noch mit dem alten Hamburger Kennzeichen BH für „Britische Zone Hamburg“ und einer dicken „Hamburg“-Aufschrift auf der Kofferraumklappe legte er auf Rennstrecken los, erreichte schon mal 160 Kilometer pro Stunde – durchaus beachtlich bei den staubigen Pisten in Guatemala oder El Salvador.

Dramatische Szene bei einem Rennen in Südamerika. © MEYLE AG Dramatische Szene bei einem Rennen in Südamerika.

Als Deutscher wurde er oft von anderen Rennfahren angesprochen, die teils im legendären Mercedes 300 SL-„Flügeltürer“ an Rennen teilnahmen, ob er nicht Ersatzteile beschaffen könnte. So erkannte der Kaufmann eine Marktlücke, kehrte in die Hansestadt zurück und begann den weltweiten Handel mit begehrten deutschen Autoersatzteilen.

Wulf Gaertner als Hamburger „Meyle“-Chef mit dem Modell seines Porsche 356. © MEYLE AG Wulf Gaertner als Hamburger „Meyle“-Chef mit dem Modell seines Porsche 356.

Aktuell arbeiten 500 Menschen bei der Meyle AG. Am Firmensitz startet am Samstag um 8.30 Uhr die Oldtimerrallye mit 100 Fahrzeugen. Gut zu bestaunen sind die Oldies aber auch von 13.30 bis 17 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz Steilshoop (Gründgensstr. 26) und ab 18 Uhr wieder auf dem Meyle-Parkplatz, Merkurring 86.