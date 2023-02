Sind es Rattenfallen? Mini-Blitzer – für Fußgänger? Oder superkleine Stromkästen? In Eimsbüttel stehen seit einigen Wochen überall graue Klötze an den Fußwegen. Anwohner sind verwundert. Die Umweltbehörde bringt Licht ins Dunkel – und verrät auch, warum diese Kästen bald in noch mehr Stadtteilen stehen werden.

Sind es Rattenfallen? Mini-Blitzer für Fußgänger? Oder superkleine Stromkästen? In Bezirk Eimsbüttel stehen seit einigen Wochen überall graue Klötze an den Fußwegen. Anwohner sind verwundert. Die Umweltbehörde bringt Licht ins Dunkel – und verrät auch, warum diese Kästen bald in noch mehr Stadtteilen stehen werden.

Seit Ende 2022 stehen die 46 Klötze alle 200 Meter an den Fußwegen im Bezirk Eimsbüttel und seinen Randlagen: Von Planten un Blomen über das Kaiser-Friedrich-Ufer bis zum Niendorfer Gehege. Was viele als Rattenfallen identifiziert haben wollten, sind in Wirklichkeit Meilensteine, wie die Umweltbehörde sagt.

Zwölf Landschaftsachsen führen durch Hamburg

Sie markieren die Hamburger Landschaftsachsen, die Parks und Grünflächen miteinander verbinden sollen. Am Stadtrand sind die auch ohne die grauen Klötze zu erkennen: Da gibt es großflächige landwirtschaftliche Gebiete, Wälder und Naturschutzgebiete wie die Vier- und Marschlande, die Harburger Berge mit der Fischbeker Heide und den Duvenstedter Brook mit dem Wohldorfer Wald.

Die Klötze sollen den Hamburgern auf der Suche nach den Landschaftsachsen in der Stadt helfen. Florian Quandt Die Klötze sollen den Hamburgern auf der Suche nach den Landschaftsachsen in der Stadt helfen.

In den dichter besiedelten Gebieten bestehen die Landschaftsachsen aus Parkanlagen, Spiel- und Sportflächen, Kleingärten, Friedhöfen und Grünzügen. Insgesamt zwölf solcher Pfade gibt es – die Vorzeigeachse ist die Horner Geest, die den Hamburger Hauptbahnhof mit dem Öjendorfer See verbindet. Außerdem gibt es die Landschaftsachsen Alster, Osterbek, Wandse, Bille, Elbmarsch, Harburg, Fischbek, Moorgürtel, Elbe, Volkspark und Eimsbüttel.

Ziel der Umweltbehörde ist es, die Lücken in allen Hamburger Landschaftsachsen zu schließen, sodass sie durchgängig grün sind. Die Meilensteine sollen dabei helfen, die Achsen ausfindig zu machen. Deshalb werden sie nach und nach auf allen Landschaftsachsen aufgestellt. Noch dazu soll es bald Faltkarten für jede Landschaftsachse geben. Eine große Übersichtskarte für alle Grünflächen gibt es bereits.

So sollen die Meilensteine in Hamburg mal aussehen

Außerdem werden die Eimsbütteler Meilensteine noch aufgepeppt: „Bislang sind erst die Rohlinge der Meilensteine aufgestellt worden, die in den kommenden Wochen mit der Kilometrierung im Design der Landschaftsachse Horner Geest versehen werden und so den nicht durchgängig klar ablesbaren Weg durch die Landschaftsachse aus Eimsbüttel bis in die Landschaft am Stadtrand verdeutlichen“, so eine Sprecherin der Umweltbehörde. „Es ist geplant, QR Codes auf den Meilensteinen anzubringen, um auf den Faltplan zu verweisen.“ Rund zwölf Kilometer ist die Landschaftsachse Eimsbüttel lang.

Wenn Sie also das nächste Mal auf Ihrem Heimweg auf einen grauen Klotz stoßen, können Sie ganz unbesorgt sein – er soll Sie daran erinnern, dass Hamburg viele grüne Ecken hat.