Laubenpieper und der Bezirk sind auf Zinne: Sie wollen Kleingärten in Othmarschen planungsrechtlich absichern – doch die Stadtentwicklungsbehörde sträubt sich. Will sie sich etwa eine Hintertür offen lassen? Bezirkspolitiker kommen jetzt in die Bredouille, denn sie haben schon ihr Wort gegeben…