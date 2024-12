„All I Want For Christmas Is Sanierung“, „Mein Weihnachtswunsch: Vonovia saniert!“, „Wir wollen endlich sorgenfrei duschen!“: Wer in den Tarnowitzer Weg oder den angrenzenden Kattowitzer Weg in Dulsberg einbiegt, der kann die etlichen weißen Plakate nicht übersehen, die die Mieter aus ihren Fenstern und von ihren Balkonen gehängt haben. Vor Monaten wurden sie über eine zu hohe Legionellen-Konzentration in ihrem Wasser informiert – nicht das erste Mal, dass die Bakterien dort auftauchten. Vonovia spricht auf MOPO-Nachfrage jetzt von „sehr guten Nachrichten“ – die Freude können die Mieter allerdings nicht teilen.