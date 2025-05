Rund 100 Anwohner waren am Mittwoch ins Rathaus Altona gekommen, um Bezirkspolitikern und Investor klipp und klar zu machen, was sie von dem Neubauprojekt in ihrem geräumigen Ottenser Hinterhof halten: gar nichts. 150 Wohnungen sollen in einem der begehrtesten Hamburger Quartiere entstehen, davon 53 Sozialwohnungen. Die Protestler haben ihren Anwalt mitgebracht, der schon mal die Klagefreudigkeit seiner Mandanten ankündigt. Und er hat guten Grund, siegessicher zu sein.