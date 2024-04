Hamburg, Berlin, München: So viel Wohnung bekommt man für 1000 Euro

Die Suche nach einer Wohnung kann in Hamburg zum Höllenritt werden: Zu viel Nachfrage und zu wenig Angebot bestimmen den Markt. Die Folge: Die Mieten steigen und steigen. Eine Studie zeigt jetzt, wie viele Quadratmeter man für 1000 Euro Kaltmiete in unterschiedlichen Großstädten bekommt.

In Hamburg bekommen Mieter derzeit für 1000 Euro Kaltmiete eine Wohnung mit 71 Quadratmetern, teilte das Portal „Immowelt“ mit. Im Vergleich zum Vorjahr sind das vier Quadratmeter weniger.

Mieten in München: Für 1000 Euro bekommt man nur 54 Quadratmeter

München steht auf Platz 1 der teuersten Städte in Deutschland: In der bayerischen Landeshauptstadt bekommen Mieter für 1000 Euro nur 54 Quadratmeter. In Duisburg hingegen sind es mit 118 Quadratmetern mehr als doppelt so viele – hier kann eine vierköpfige Familie bequem unterkommen. In Berlin sind es 75 Quadratmeter, was wiederum meist nur für eine Dreizimmerwohnung reicht.

„Der unverminderte Mietanstieg in deutschen Großstädten hat innerhalb der letzten Jahre dafür gesorgt, dass die Wohnfläche, die man für das gleiche Geld bekommt, merklich geschrumpft ist“, sagt „Immowelt“-Geschäftsführer Felix Kusch. „Das stellt insbesondere Familien vor große finanzielle Herausforderungen. Eine monatliche Kaltmiete von 1000 Euro reicht in vielen Großstädten nicht mehr für eine Familienwohnung.“ (mp)