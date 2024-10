Die Talfahrt im Hamburger Wohnungsbau geht weiter: Vom Ziel, jährlich 10.000 neue Wohnungen zu genehmigen, ist der Senat auch in diesem Jahr weit entfernt. Altonas Bezirkschefin Stefanie von Berg (Grüne) bringt jetzt eine neue Offensive ins Spiel, die die 20.000 Ein- und 3000 Zweifamilienhäuser in dem Bezirk in den Fokus rückt.