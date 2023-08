Ein kleiner Flachbau an der Ecke einer dicht bebauten Straße, davor hohe Regale mit vielen bunten Pflanzen, an der Fassade ein großer blauer Schriftzug: Der Blumenhändler „Tonton“ in der Bismarkstraße 134, Ecke Hoheluftchaussee (Hoheluft), ist vielen ein Begriff. Doch schon bald soll das Gebäude abgerissen werden – und die Zukunft des kleinen, urigen Geschäfts ist ungewiss.

Ein kleiner Flachbau an der Ecke einer dicht bebauten Straße, davor hohe Regale mit vielen bunten Pflanzen, an der Fassade ein großer blauer Schriftzug: Der Blumenhändler „Tonton“ in der Bismarkstraße 134, Ecke Hoheluftchaussee (Hoheluft), ist vielen ein Begriff. Doch schon bald soll das Gebäude abgerissen werden – und die Zukunft des kleinen, urigen Geschäfts ist ungewiss.

„Das Grundstück wurde bereits verkauft“, erklärt „Blumen Tonton“-Geschäftsführer Sadin Aslan (57). „Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht.“ Das beunruhigt auch die Kunden. Schließlich ist „Blumen Tonton“ nicht nur ein Blumenladen, sondern auch ein Ort für Nachbarschaftsschnack und gemütliche Wohlfühl-Sonntage im Viertel.

Vier bis sechs Stockwerke, im Erdgeschoss Gewerbe

Die alte Vermieterin hatte die Blumenhändler über den Verkauf informiert. „Der neue Besitzer hat sich aber noch nicht bei uns gemeldet“, so Aslan. Der Bebauungsplan sieht laut Bezirksamt Eimsbüttel an der Stelle ein vier- bis sechsgeschossiges Wohngebäude vor. „Was dort konkret gebaut wird, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht“, so Sprecher Kay Becker. Die Baulücke mit dem kleinen Behelfsgebäude, in dem sich „Blumen Tonton“ zur Zeit befindet, hat zwar Charme, ist aber angesichts des Wohnungsmangels kaum noch zeitgemäß. Die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Besitzer hier ein Wohngebäude hinsetzt, ist daher groß.

Geschäftsführer Sadin Aslan (57) zwischen seinen Blumen. Florian Quandt Geschäftsführer Sadin Aslan (57) zwischen seinen Blumen.

Sadin Aslan und seine Kollegen hängen in der Luft. Hoffnung macht aber die Information, dass „eine gewerbliche Nutzung im Erd- und im ersten Obergeschoss angesiedelt werden“ soll, so Becker. „Noch sind wir skeptisch, dass man uns nach dem Neubau hierher zurückholen wird“, meint der Blumenhändler dazu.

Das könnte Sie auch interessieren: Das Geheimnis um diese verwitterte Inschrift am Hamburger Hafen

Und was passiert bis dahin? Auf der anderen Straßenseite, direkt an der Hoheluftbrücke nämlich, hat „Blumen Tonton“ noch eine zweite, deutlich kleinere Filiale. „Wir werden dort weiterverkaufen“, sagt Sadin Aslan. „Das ist besser als gar nichts. Und wir können nur hoffen, dass wir an unseren alten Standort zurückkehren dürfen.“