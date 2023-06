Dass es in Winterhude deutlich weniger Sozialwohnungen gibt, als im Hamburger Durchschnitt, das verwundert niemanden. Daher ist es umso erfreulicher, dass die SAGA aktuell 157 solch geförderte Wohnungen in der City Nord baut. Und zwar auf dem Gelände der ehemaligen Post-Pyramide. Die MOPO hakte nach: Wann startet die Vermietung? Was kosten die Wohnungen? Wer darf einziehen?

Dass es in Winterhude deutlich weniger Sozialwohnungen gibt als im Hamburger Durchschnitt, das verwundert niemanden. Daher ist es umso erfreulicher, dass die SAGA aktuell 157 solch geförderter Wohnungen in der City Nord baut. Und zwar auf dem Gelände der ehemaligen Post-Pyramide. Die MOPO hakte nach: Wann startet die Vermietung? Was kosten die Wohnungen? Wer darf einziehen?

Auf dem Areal der ehemaligen Oberpostdirektion am Überseering 30 entsteht derzeit ein neues Ensemble mit einem Bürohaus und 523 Wohneinheiten, davon 366 frei finanzierte und 157 öffentlich geförderte Mietwohnungen. Ipanema heißt der Wohn-Komplex vielversprechend – obwohl er natürlich keinen Strand bekommt. Dafür aber schöne geschwungene Gebäude und einen Innenhof. In den ovalen, zwölfgeschossigen Büroturm direkt daneben am Überseering zieht die Berenberg Bank.

Wie auf dieser Visualisierung sollen die Wohnungen der SAGA einmal aussehen.

Die geförderten Wohnungen in der Sydneystraße werden im Auftrag der SAGA gebaut. Noch ist nichts vermietet. SAGA-Sprecher Gunnar Gläser: „Wir starten zeitnah mit der Vermietung.“ Interessierte können sich im Immobilienportal der SAGA (www.saga.hamburg/neubau) informieren und sich unter Angabe des Stadtteils Winterhude registrieren. Bezugsfertig sind die Wohnungen voraussichtlich im Herbst 2023.

Winterhude: Günstige Wohnungen von der SAGA

Die 157 Wohnungen entstehen auf dem zweiten Förderweg, was bedeutet, dass die Anfangsmieten nicht super-günstig, aber im Vergleich zum freien Wohnungsmarkt trotzdem traumhaft sind. Vor allem auch für Winterhude. Die anfängliche Nettokaltmiete liegt bei 8,90 Euro je Quadratmeter. In den frei finanzierten Wohnungen direkt nebenan liegen die Mieten bei 17 bis 23 Euro.

Um eine Wohnung bewerben können sich nur Menschen, die nicht zu viel für diesen Förderweg verdienen. Die Einkommensgrenzen liegen für einen Ein-Personen-Haushalt bei 35.300 Euro, für einen Zwei-Personen-Haushalt bei 52.500 Euro, für einen Drei-Personen-Haushalt bei 67.000 Euro und für einen Vier-Personen-Haushalt bei 81.600 Euro Brutto-Jahreseinkommen.

Post-Pyramide in der City Nord: Wohnungen und Büros

In dem Komplex entstehen außerdem eine Kita sowie eine Tiefgarage mit insgesamt 73 Stellplätzen. Die 366 frei finanzierte Neubauwohnungen der Firma Quantum werden bereits seit Jahresbeginn angeboten.

Für die Durchmischung von Winterhude ist der Neubau von Sozialwohnungen eigentlich ein gutes Zeichen. Der Stadtteil hat bisher nur 3,3 Prozent geförderte Wohnungen, hamburgweit sind es hingegen 7,7 Prozent. Das Problem: Damit die Quote steigt, muss noch deutlich mehr gebaut werden. Denn die 157 neuen Sozialwohnungen gleichen nur knapp die 169 Wohnungen aus, die dort innerhalb der nächsten knapp drei Jahre (2026) aus der Mietpreisbindung fallen.

Laut Immoscout24 zahlen Mieter in Winterhude für ihre Wohnung derzeit etwa 15 Euro pro Quadratmeter, wenn sie neu in eine Bestandswohnung einziehen.