Wohnung im Hamburger Süden brennt komplett aus

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr nach Eißendorf alarmiert, eine Frau musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Gegen 16.30 Uhr brannte es in einer Wohnung in der Straße Am Beerenwald, daraufhin rückten zwei Löschzüge der Hamburger Feuerwehr aus.

Feuer in Eißendorf: Wohnung brennt komplett aus

Die rund 50 Einsatzkräfte löschten das Feuer, die Wohnung brannte allerdings komplett aus. Wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO bestätigte, musste eine Frau mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus transportiert werden. (aba)