Die Abreißzettel an Hamburgs Straßenlaternen bringen das Problem auf den Punkt: „Familie mit zwei Kindern sucht 4-5-Zimmer-Wohnung in dieser Gegend“, heißt es dort vielfach verzweifelt. Doch es ist eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen: Der Markt ist leer gefegt, der Wohnraum für Familien knapp. Oft bleibt nur die Alternative: Rausziehen aufs Land oder zusammenrücken in der eigentlich zu kleinen Wohnung. Die Hamburger Innendesignerin Sabine Stiller hat die Lösung: Sie zaubert kleine Wohnungen groß. Als die schönen Jugendstil-Altbauten im Hamburger Zentrum während des 19. Jahrhunderts gebaut wurden, lebten Familien noch anders als heute. Vorne wurde Besuch empfangen, hinten geschlafen. Und zwar alle zusammen. Auf engstem Raum. Ein eigenes Zimmer für jedes Kind? An so etwas dachte damals niemand. Die Spuren dieser Lebensweise sind heute noch in den Wohnungen in Eimsbüttel, Eppendorf, Rotherbaum, St. Pauli, Ottensen oder Altona-Altstadt anzutreffen: Meist gibt es ein großes Wohnzimmer, ein damit durch eine Schiebetür verbundenes Esszimmer und zwei kleine Schlafzimmer. Manchmal noch ein winziges Mädchenzimmer, das gerne als Abstellkammer genutzt wird.

Als die schönen Jugendstil-Altbauten im Hamburger Zentrum während des 19. Jahrhunderts gebaut wurden, lebten Familien noch anders als heute. Vorne wurde Besuch empfangen, hinten geschlafen. Und zwar alle zusammen. Auf engstem Raum. Ein eigenes Zimmer für jedes Kind? An so etwas dachte damals niemand.

Explodierende Mieten in Hamburg: Ein Umzug ergibt für Familien keinen Sinn mehr

Die Spuren dieser Lebensweise sind heute noch in den Wohnungen in Eimsbüttel, Eppendorf, Rotherbaum, St. Pauli, Ottensen oder Altona-Altstadt anzutreffen: Meist gibt es ein großes Wohnzimmer, ein damit durch eine Schiebetür verbundenes Esszimmer und zwei kleine Schlafzimmer. Manchmal noch ein winziges Mädchenzimmer, das gerne als Abstellkammer genutzt wird.

Aus einem Raum wurden zwei: Eine Schiebetür trennt das Zimmer, ein Hochbett sorgt für mehr Fläche. Arne Stiller/hfr Aus einem Raum wurden zwei: Eine Schiebetür trennt das Zimmer, ein Hochbett sorgt für mehr Fläche.

Von der Grundfläche her betrachtet ist der Platz da. Nur die Aufteilung ist unbrauchbar für die Bedürfnisse moderner Großstädter. Und so werden nach der Geburt des zweiten oder dritten Kindes die Zettel aufgehängt. Angesichts der explodierenden Mietpreise ist es inzwischen jedoch fast unmöglich geworden, in der gewohnten Lage etwas bezahlbares zu finden. Ein Umzug ergibt keinen Sinn.

Hamburger Inneneinrichterin macht kleine Wohnungen groß

Sabine Stiller kennt das Problem. Die 53-Jährige hat selbst zwei Kinder und wohnt in Eimsbüttel. Vor 16 Jahren baute sie ihre Wohnung so um, dass alle Platz fanden. Daraus entwickelte die professionelle Inneneinrichterin eine Geschäftsidee.

„4 Zimmer 6 Räume“ heißt ihr Konzept, das sich speziell an Familien richtet. „Ich hab da in ein Wespennest gestochen“, erzählt Stiller. Die Nachfrage ist so groß, dass Stiller schon jetzt bis Ende des Jahres ausgebucht ist. „Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Oft hängt man an dem schönen, alten Schrank. Aber wenn man sich trennt, kann etwas ganz Neues entstehen“, so Stiller.

Mehr Fläche durch Hochebenen, Raumteiler oder Zeit-Konzepte

Geniale Lösung: Das Bett im Esszimmer ist nicht sichtbar und fungiert gleichzeitig als Regal. Arne Stiller/hfr Geniale Lösung: Das Bett im Esszimmer ist nicht sichtbar und fungiert gleichzeitig als Regal.

Das Geheimrezept lautet: Wohnungen nicht als etwas Statisches zu betrachten, sondern die Räume neu zu denken. Manchmal ist es einfach: Die Küche wird ins Wohnzimmer verlegt, schon ist ein Raum gewonnen. „Wer braucht schon ein Wohnzimmer, wenn er eine Wohnküche haben kann, in der er mit Familie und Freunden sitzen kann“, sagt Stiller. Doch wenn die Leitungen oder der Kostenaufwand das nicht zulassen, gibt es im wesentlichen drei Ansätze.

1. In die Höhe gehen: Durch Hochebenen oder Podeste wird die Grundfläche eines Raumes vergrößert. 2. Raumteilung: Durch eingezogene Wände oder Schiebetüren, Vorhänge oder Regale werden aus einem Zimmer zwei. „Ein Raumteiler kann auch ein Bett sein: Ein Kind betritt es von links, das andere von rechts“, sagt Stiller. 3. Zeitliche Nutzung überprüfen: Wenn die Kinder tagsüber in der Schule sind, kann der Raum in der Zeit als Arbeitszimmer genutzt werden.

Einbauten verleihen den Wohnungen zusätzlichen Charme

Einer Familie in der Bismarckstraße in Eimsbüttel konnte Sabine Stiller so den Umzug ersparen. Gegessen wird jetzt an einem großen Tisch in der Küche. Im ehemaligen Esszimmer steht ein großer Kubus, der wegen seiner weißen Fläche kaum ins Auge sticht, der es aber in sich hat: Denn der Würfel ist Regal und Eltern-Bett zugleich. Die Schlaf-Fläche auf der Empore ist nicht sichtbar, die Treppe nach oben ist auch als Sitzfläche nutzbar. So kann das durch eine Flügeltür verbundene Wohnzimmer auch weiter für Besuch geöffnet bleiben. Aus dem Esszimmer ist das Schlafzimmer geworden, was vorher fehlte. Von einer Notlösung kann keine Rede sein – der Kubus verleiht der Wohnung als Design-Schmuckstück zusätzlichen Charme.

Ein Herz für Familien: Die Hamburger Innen-Designerin Sabine Stiller (53) macht kleine Wohnungen groß. hfr Ein Herz für Familien: Die Hamburger Innen-Designerin Sabine Stiller (53) macht kleine Wohnungen groß.

Ab 2450 Euro kostet die Erstellung eines individuellen Konzepts bei Sabine Stiller. Die Kosten für die Handwerker kommen noch dazu. Auf die Jahre hochgerechnet lohnt sich das: Ein Umzug und ein neuer Mietvertrag bei den aktuellen Preisen ist wesentlich teurer. Inzwischen hat Sabine Stiller ihre Ideen auch als Buch veröffentlicht. Der Bildband „Aus 4 Zimmern mach 6 Räume“ (Prestel Verlag, 38 Euro) bildet verschiedene, von Stiller durchgeführte Umbauten ab und zeigt dazu Vorher-Nachher-Grundrisse.

Das Wichtigste für Stiller: „Alle Einbauten sind mobil und können wieder rausgenommen werden, wenn sich die Lebenssituation ändert oder man doch irgendwann auszieht. In einer Mietwohnung können wir ja keine Wände einreißen.“